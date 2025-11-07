El Deportivo Independiente Medellín intentará aprovechar el complicado momento que atraviesa el Deportivo Pereira, inmerso en una grave crisis económica e institucional, para sumar tres puntos en el Hernán Ramírez Villegas y seguir escalando posiciones en la tabla. Aunque el DIM ya aseguró su presencia en los cuadrangulares, busca ahora cerrar la fase regular en los dos primeros lugares para obtener ventaja deportiva en la siguiente instancia del campeonato.

Pereira vs Medellín: Horario, Canales y transmisiones EN VIVO HOY

Partido: Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

Deportivo Pereira vs Independiente Medellín Fecha: Viernes 7 de noviembre de 2025

Viernes 7 de noviembre de 2025 Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19 Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Hernán Ramírez Villegas de Pereira Árbitro: Diego Ulloa Angulo

Diego Ulloa Angulo Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Crisis profunda en el Deportivo Pereira, pero partido confirmado

El Deportivo Pereira llega a este compromiso en medio de un caos institucional que ha traspasado los límites deportivos. El Ministerio del Trabajo impuso recientemente una medida cautelar que ordenó el cese de actividades del club debido al incumplimiento en el pago de salarios y aportes a seguridad social de sus trabajadores.

Aunque el equipo retomó entrenamientos tras abonar parte de las deudas, el ente gubernamental abrió una investigación sancionatoria por desacato, generando dudas sobre la realización del partido ante el Independiente Medellín. Finalmente, el Pereira logró interponer una acción de tutela ante el Juzgado Penal del Circuito 001 de Adolescentes de Risaralda, que suspendió temporalmente la medida del Ministerio, permitiéndole al club disputar con normalidad sus últimos compromisos de la Liga BetPlay.

A nivel deportivo, el panorama no es más alentador. Tras la renuncia del técnico Rafael Dudamel, se habla de la salida de jugadores clave como Carlos Darwin Quintero, Sammy Merheg y Yuber Quiñones, aunque no se ha publicado oficialmente la lista de convocados para recibir al Poderoso de la Montaña.

DIM viajó motivado y con nómina pesada

En contraste con la crisis de su rival, el Independiente Medellín atraviesa un momento de estabilidad y confianza. Con la clasificación asegurada a los cuadrangulares, los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan a Pereira con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan alcanzar el liderato y obtener ventaja deportiva para la siguiente fase del torneo.

Estos son los jugadores convocados por el DIM para el compromiso en el Hernán Ramírez Villegas:

Arqueros: Éder Chaux, Washington Aguerre

Éder Chaux, Washington Aguerre Defensores: Léyser Chaverra, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño, Kevin Mantilla

Léyser Chaverra, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño, Kevin Mantilla Volantes: Jarlan Barrera, Juan David Arizala, Géronimo Mancilla, Diego Moreno, Alexis Serna, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza

Jarlan Barrera, Juan David Arizala, Géronimo Mancilla, Diego Moreno, Alexis Serna, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza Delanteros: Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Nezareth Segura, Brayan León

El conjunto rojo suma 34 puntos en la tabla, igualando a Atlético Nacional, Bucaramanga y Fortaleza, por lo que este encuentro podría ser clave para definir las posiciones de privilegio antes del cierre de la fase todos contra todos.

El regreso del público al Hernán Ramírez Villegas

Pese a la crisis, el Deportivo Pereira anunció la venta de boletería para el encuentro de esta tarde, con precios desde $20.000 en la tribuna sur hasta $100.000 en la zona VIP. Para la tribuna norte, destinada a los hinchas visitantes del DIM, el valor será de $55.000.

El ambiente promete ser intenso y cargado de emociones. Los aficionados del Pereira intentarán acompañar al equipo en este momento difícil, mientras que el Medellín buscará mantener su buen ritmo competitivo y cerrar con autoridad su participación en la fase regular de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II.