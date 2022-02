Once Caldas, la renovación de Corredor y la clave de su invicto

El único equipo de la Liga BetPlay sin derrotas en 2022 es Once Caldas, con Diego Corredor como DT. ¡Su contrato fue renovado!

Él llegó al cargo en agosto de 2021. Tomó el lugar que tenía Eduardo Lara y a partir de ahí ha logrado una mejoría en los resultados del equipo. Actualmente está cuarto en la tabla de la Liga BetPlay. Disputó 7 partidos. Tiene 4 victorias y 3 empates. También un juego pendiente (clásico con Deportivo Pereira), que si gana lo llevará al segundo lugar. Es, sin duda, su mejor momento para el club en los años recientes.

Once Caldas confirma la renovación con Diego Corredor

“Buena noticia: el presidente Tulio Mario Castrillón Tobón y el profesor Diego Corredor Hurtado firmaron la renovación del contrato. Luego de revisar el proyecto deportivo presentado por el cuerpo técnico, el presidente y los directivos decidieron apoyar el proceso del profesor Corredor por 2 años”, publicó el club.

El DT, en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio), dijo: “Habíamos tenido una reunión aproximadamente hace unas tres semanas. Me habían manifestado y bueno pasaron algunas fechas. Las cosas andaban muy bien y me llamaron para cuadrar lo del tiempo y el contrato. Se firmó hasta junio de 2024; gracias a Dios vamos bien. La verdad no llegamos en un buen momento el año pasado, pero se mostró el trabajo, vieron la disciplina y se aumentó el rendimiento en muchos jugadores y eso es gracias a la planificación, disciplina y cambiar la mentalidad del jugador. Se notó el cambio y gracias a Dios con los jugadores que trajimos estamos jugando bien, en los primeros puestos”.

La clave del éxito de Once Caldas con Diego Corredor

Lo otro que dijo el DT se refirió a su trabajo en el equipo: “Es concientizar a los directivos de que esto no es de un entrenador, es de todas las ciencias del deporte, un psicólogo, nutricionista, al jugador decir qué comer, y muchas charlas con ejemplos claros que hemos tenido y han mejorado y están en equipos grandes”.