Nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Nacional

El equipo vuelve a su tendencia de cada semestre y es estar en los primeros lugares de la clasificación desde las primeras fechas de la Liga BetPlay.

La fecha 3 de la Liga comenzó bastante movida con 4 partidos jugados en este sábado que generaron varios movimientos en la tabla de posiciones, comenzando a marcar de entrada a los favoritos en un nuevo campeonato. Atlético Nacional continuó con la regularidad del semestre pasado y desde ahora logró posicionarse en la cima de la tabla.

Independiente Santa Fe y Once Caldas empataron en sus partidos correspondientes y se mantienen invictos en lo que va del semestre, ubicándose parcialmente en los 8 clasificados. Mientras tanto Junior de Barranquilla y Nacional lograron sumar de a 3 puntos, dejando claro que tienen dos nóminas muy competitivas para lo que será el apretado calendario que está por delante.

Resultados de este sábado en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe 1 – 1 Cortuluá

Rionegro Águilas 1 – 1 Once Caldas

Junior 1 – 0 La Equidad

Millonarios 0 – 2 Atlético Nacional

Partidos restantes de la fecha 3

Patriotas vs. Pereira

Medellín vs. Cali

América vs. Bucaramanga

Alianza vs. Envigado

Pasto vs. Jaguares

Tolima vs. Unión

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay