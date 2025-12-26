América de Cali no baja el ritmo pese al cierre de año. Mientras muchos clubes reducen su actividad, en el cuadro escarlata la dirigencia mantiene el foco total en la planificación deportiva de 2026, una temporada que estará cargada de retos y en la que el objetivo es volver a competir por títulos. En ese contexto, Don Tulio Gómez volvió a tomar protagonismo y dejó una declaración que ilusiona a la hinchada.

El máximo accionista del club confirmó que América está muy cerca de cerrar una contratación clave, una de las más esperadas del actual mercado de fichajes, y dejó claro que la experiencia reciente les enseñó a manejar los tiempos con mayor cautela.

El fichaje que América tiene a punto de cerrar

El nombre que genera expectativa es el de Yeison Guzmán, mediocampista ofensivo que viene de actuar en el Fortaleza de Brasil y que despertó interés de varios equipos de la Liga BetPlay. Sin embargo, América logró tomar ventaja en la carrera por su fichaje, apoyado en un factor decisivo: el proyecto deportivo liderado por David González.

El entrenador escarlata conoce bien al jugador tras dirigirlo con éxito en Deportes Tolima, y ese antecedente fue clave para convencerlo de sumarse al nuevo proceso del club. Don Tulio fue claro al referirse al estado actual de la negociación:

“En el tema de Yeison le digo con toda franqueza que estamos a mínimos detalles de firmarlo y espero que esto se pueda dar antes que acabe este año para que estemos todos tranquilos al respecto; aprendimos de lo sucedido con Mosquera; ese jugador lo teníamos listo hace más de un mes, pero alguien filtró el nombre y ahí empezó a dañarse todo; ahora con Guzmán nos hemos encargado de asegurarnos y esperamos dar la noticia oficial en breve”, expresó el dirigente en diálogo con el programa radial BVAR Caracol.

Las palabras de Gómez reflejan un cambio de estrategia tras lo ocurrido con Harold Santiago Mosquera, cuyo fichaje se cayó cuando todo parecía cerrado.

Michael Barrios, una decisión ya tomada para 2026

Otro tema sensible para la hinchada es el futuro de Michael Barrios, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Su nombre ha sido vinculado con Junior de Barranquilla, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, lo que generó preocupación en el entorno escarlata.

Sin embargo, Don Tulio fue enfático al aclarar la postura del club:

“Michael es del gusto total del entrenador y él me ha pedido que no lo vendamos, entonces yo voy a proceder a cumplirle ese deseo; es verdad que varios equipos se han mostrado muy interesados, pero Barrios está en nuestros planes para 2026 y lo más factible es que continúe con nosotros”, aseguró.

El extremo, tasado en cerca de dos millones de dólares, tuvo conversaciones recientes con el cuerpo técnico y todo apunta a que será uno de los líderes del plantel en la próxima temporada.

El arco también entra en la agenda escarlata

Además de los refuerzos ofensivos, América ha tomado decisiones importantes bajo los tres palos. Las salidas de Santiago Silva y Joel Graterol respondieron tanto a razones deportivas como a la necesidad de liberar cupos de extranjero.

Con Jorge Soto como arquero confirmado, el club busca sumar competencia real en la posición. En ese contexto, el nombre de Jean Paulo Fernandes Filho aparece con fuerza. El guardameta brasileño, de 30 años y actualmente agente libre, es una opción que encaja en la estrategia financiera del club.

Aunque acumula varios meses sin competencia oficial tras su salida de Cerro Porteño, en América consideran que su situación es recuperable con una pretemporada adecuada, y valoran su experiencia internacional para fortalecer un puesto clave.

América de Cali, con Don Tulio y Marcela Gómez al frente, acelera decisiones y deja claro que el proyecto 2026 ya está en marcha, con fichajes estratégicos y una planificación que busca evitar errores del pasado.