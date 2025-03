El reciente par de semanas de Falcao en Millonarios fue particular: la frase de Serpa hablando de los goles que erró en partido clave en Pasto, la suplencia ante el Tolima, los pocos minutos que jugó en la Sudamericana, la eliminación del equipo y la expectativa que abrió sobre su continuidad en el equipo. Todo eso termina con este mensaje.

Tras el partido ante Once Caldas, el Tigre compartió una reflexión en la que, lejos de enfocarse solo en la derrota, expresó su gratitud por lo que el fútbol le ha dado y por haber cumplido un sueño de infancia: vestir la camiseta de Millonarios. Su mensaje es el reflejo de una carrera llena de sacrificios y éxitos, pero sobre todo, de una conexión especial con el equipo de sus raíces.

Falcao, el mensaje de gratitud y palabras sobre su futuro en Millonarios

A pesar de la eliminación, Falcao dejó claro que cada momento en el fútbol es una bendición. «Agradezco a Dios por cada oportunidad, a mi familia por ser mi refugio y a todos los que han sido parte de este recorrido», fueron sus palabras iniciales. En su declaración, resalta la importancia de su entorno, de quienes lo han acompañado en cada paso de su carrera y de quienes han sido fundamentales en su regreso a Colombia.

El delantero también hizo énfasis en el significado de volver a Millonarios, un club que siempre estuvo presente en su historia personal: «El fútbol me ha dado todo, y ahora la vida me ha dado la alegría de volver a casa, a un club que siempre llevé en mi corazón». Con esta frase, Falcao deja claro que su regreso a Bogotá no es solo un capítulo más en su carrera, sino la realización de un sueño que tuvo desde niño. Más allá de la duda de si se extendería o no tras el primer semestre, se hizo y lo sigue viviendo.

Falcao sobre Millonarios: “Seguiré entregándolo todo”

“Vestir la camiseta de Millonarios es cerrar un círculo que inició con un sueño de niño. Seguiré entregándolo todo con la misma pasión de siempre. ¡Gracias por tanto y vamos por más!”, concluyó Falcao en el mensaje que compartió a través de las redes sociales, dando por cerrada la especulación sembrada a partir de todos los episodios mencionados.

La competencia internacional quedó atrás, pero su compromiso con el equipo y su deseo de seguir dejando huella en el club permanecen intactos. El fútbol siempre da revanchas, y Radamel Falcao García sigue dispuesto a luchar por los objetivos de Millonarios con la misma pasión que ha caracterizado su carrera. Su mensaje tras la eliminación no solo es un reflejo de su profesionalismo, sino también del amor genuino que siente por el equipo que lo vio nacer en el fútbol.