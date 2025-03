Millonarios y Deportes Tolima protagonizan un duelo clave en la Fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-1. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para consolidarse en la tabla de posiciones. El cuadro albiazul buscará recuperarse tras sus recientes derrotas, mientras que el visitante intentará mantener su invicto en el torneo, mejorando su rendimiento ofensivo.

El encuentro se disputará en El Campín y será una gran oportunidad para ver a figuras como Radamel Falcao García, Daniel Ruiz y Gonzalo Lencina en acción.

Horario del partido Millonarios vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay

Millonarios vs Deportes Tolima es un encuentro programado para jugarse en el estadio Nemesio Camacho “El Campín” este domingo 2 de marzo de 2025 a las 5:30 p.m. (hora en Colombia).

Dónde ver el partido Millonarios vs Deportes Tolima, TV y ONLINE

El duelo entre Millonarios y Deportes Tolima se podrá ver en vivo a través de:

Canal de TV: Win+ Fútbol

Plataforma de streaming Win Play

Probable formación de Millonarios

Millonarios: Álvaro Montero; Sánder Navarro, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Danovis Banguero; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz; Jáder Valencia, Radamel Falcao García y Jhon Córdoba. DT: David González.

Alineación posible de Deportes Tolima

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Julián Quiñones, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira; Luis Miranda, Gonzalo Lencina y Álex Castro. DT: Ismael Rescalvo.

La campaña de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-1

Millonarios inicia la jornada en el octavo puesto con 10 puntos en 6 jornadas. El equipo embajador ha tenido un desempeño irregular, con 3 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En los últimos 3 partidos, perdió 2, incluyendo su caída en casa ante Independiente Medellín (0-1) y la derrota en su más reciente salida frente a Deportivo Cali. Este partido es clave para recuperar terreno en la tabla.

La actualidad de Deportes Tolima

Deportes Tolima llega ubicado en la décima posición con 9 puntos y un partido menos. A pesar de estar invicto en el torneo, no ha podido ganar en sus últimas dos presentaciones y no ha marcado goles en ese periodo. Además, viene de una eliminación en la Copa Libertadores ante Melgar, por lo que buscará recuperarse en este partido para no perder pisada en la liga.