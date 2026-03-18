Millonarios volvió a dar un golpe importante en la temporada 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos derrotó 3-0 a Atlético Nacional en el estadio El Campín, consolidando una nueva victoria frente al conjunto verdolaga en el semestre y reafirmando su crecimiento en la Liga BetPlay.

El triunfo no solo tiene valor por el rival, sino también por el contexto. Hace pocas semanas, el equipo albiazul ya había eliminado a Atlético Nacional en la Conmebol Sudamericana con un contundente resultado en Medellín. Ahora, en Bogotá, repitió la superioridad y sumó tres puntos clave que lo vuelven a meter en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

Millonarios derrotó a Atlético Nacional en el Campín

El partido en el estadio El Campín dejó una nueva muestra del buen momento que atraviesa el equipo de Fabián Bustos. Millonarios se impuso 3-0 con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leo Castro. El rival, además, erró un penalti con Alfredo Morelos y sufrió las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano.

Con esta victoria, Millonarios logró un doble impacto: sumó puntos clave en la Liga BetPlay y volvió a imponerse ante un rival directo. Logra mantenerse en carrera en la competencia local en la que ha estado relegado en las posiciones.

Segunda victoria de Millonarios ante Nacional en el semestre

El triunfo en Bogotá se suma al conseguido en el estadio Atanasio Girardot por la Conmebol Sudamericana, donde el equipo albiazul ganó 1-3 y eliminó a Atlético Nacional del torneo continental. En ambos partidos, Millonarios mostró eficacia ofensiva y solidez en momentos clave, características que han marcado el inicio del ciclo de Fabián Bustos. Ganar dos veces en tan poco tiempo a un rival de esta magnitud refuerza la confianza del equipo y envía un mensaje claro en la competencia local.

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026

Gracias a la victoria en el clásico frente a Atlético Nacional, Millonarios llegó a 17 puntos en la tabla de posiciones tras 12 partidos disputados. Con este puntaje, el equipo se ubica parcialmente en la octava casilla, justo dentro del grupo de los ocho mejores que clasifican a los cuadrangulares semifinales.

Este avance representa un cambio importante respecto a jornadas anteriores, en las que el equipo había quedado fuera de la zona de clasificación tras resultados adversos. El triunfo en El Campín le permite recuperar terreno y depender de sí mismo en el tramo final del todos contra todos.

El calendario que le queda a Millonarios en la Liga BetPlay 2026-1

A Millonarios le restan 7 partidos para cerrar la fase regular del campeonato. Estos encuentros serán decisivos para definir su clasificación. Son:

Local (3): Fortaleza, Deportes Tolima y Santa Fe

Fortaleza, Deportes Tolima y Santa Fe Visitante (4): Once Caldas, Jaguares, América de Cali y Alianza FC.

Estos partidos fuera de casa exigirán un alto nivel competitivo, especialmente ante rivales que también pelean por objetivos importantes en la temporada.

Millonarios y el impulso del ciclo de Fabián Bustos

El equipo albiazul ha mostrado una evolución clara desde la llegada de Fabián Bustos como entrenador. Los resultados recientes, incluyendo la eliminación de Atlético Nacional en la Sudamericana y el triunfo en la Liga BetPlay, reflejan un equipo que empieza a consolidar una idea de juego.

La intensidad, el orden táctico y la efectividad en ataque han sido aspectos destacados en este proceso. Con 7 partidos por disputar y la confianza en aumento, Millonarios afronta el cierre del todos contra todos con la posibilidad de consolidarse entre los mejores equipos del campeonato y asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales.