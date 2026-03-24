Millonarios recibió una noticia inesperada en medio de la temporada 2026. El defensor central Sergio Mosquera, quien venía consolidándose nuevamente como titular en el equipo dirigido por Fabián Bustos, sufrió una lesión que terminó requiriendo intervención quirúrgica.

La situación generó sorpresa dentro del entorno del club porque inicialmente se pensaba que se trataba de un problema menor. Sin embargo, los estudios médicos posteriores confirmaron un diagnóstico más complejo que obligó a tomar una decisión médica importante. El resultado: Mosquera estará fuera de las canchas por un periodo considerable justo cuando el equipo afronta una fase clave de la Liga BetPlay.

La lesión de Sergio Mosquera en el partido ante Atlético Nacional

El origen del problema se remonta al partido del 17 de marzo entre Millonarios y Atlético Nacional. Durante ese compromiso, Mosquera sufrió una molestia que le impidió continuar en el campo. El defensor tuvo que abandonar el partido y fue reemplazado por el uruguayo Édgar Elizalde.

En ese momento se informó que el jugador presentaba una lesión en el pecho. El cuerpo médico decidió realizar estudios más detallados para determinar el alcance exacto del problema. Por esa razón se programaron resonancias que permitieran conocer con precisión la gravedad de la lesión.

El diagnóstico médico de Sergio Mosquera: parte médico oficial de Millonarios

Millonarios confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial en el que detalló el alcance de la lesión del defensor. “Millonarios FC informa que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador, Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”.

Esta información permitió entender la gravedad del problema físico y por qué fue necesario someter al futbolista a cirugía. De ahí la intervención que se llevó a cabo exitosamente y que ahora tiene al futbolista en el inicio de su recuperación.

Sergio Mosquera fue operado y el tiempo que estará sin jugar

La confirmación del procedimiento y del tiempo de recuperación se conoció once días después de la lesión inicial. Según información revelada por Caracol Radio, el defensor ya fue intervenido quirúrgicamente. “Ya fue operado por problema en el pectoral y estará 3 meses de baja”.

El periodo de recuperación implica que Mosquera se perderá una parte importante del calendario de Millonarios, incluyendo varios compromisos de Liga BetPlay. Para el cuerpo técnico, esta ausencia representa un reto importante en la planificación defensiva del equipo.

El rol de Sergio Mosquera en el Millonarios de Fabián Bustos

La baja del defensor cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta su importancia reciente dentro del equipo. Con la llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica, Mosquera recuperó protagonismo en la defensa albiazul y volvió a ser un jugador habitual en el once titular.

Su experiencia y liderazgo en la línea defensiva lo convirtieron nuevamente en una pieza clave dentro del sistema del entrenador. Durante este periodo, el zaguero había mostrado un nivel en ascenso que reforzaba su papel dentro del plantel.

Los números de Sergio Mosquera en Millonarios en 2026

En la actual temporada, Sergio Mosquera ha disputado 12 partidos con Millonarios. Además de su trabajo defensivo, también ha tenido incidencia ofensiva en momentos importantes.

Uno de los aportes más recordados fue la asistencia que dio en la Conmebol Sudamericana para el gol de Rodrigo Contreras frente a Atlético Nacional. Ese tipo de acciones reflejan su capacidad para aportar tanto en defensa como en jugadas de balón detenido.

El historial de Sergio Mosquera con Millonarios

Desde su llegada al club, Mosquera ha acumulado una cantidad importante de partidos con la camiseta albiazul. En total, el defensor suma 53 encuentros disputados con Millonarios.

En ese recorrido ha registrado un gol y una asistencia, números que reflejan su participación dentro del equipo más allá de su rol principal en la defensa. Su experiencia dentro del plantel lo ha convertido en uno de los jugadores con mayor recorrido en la línea defensiva del equipo.

El reto de Millonarios sin Sergio Mosquera

La ausencia de Mosquera obligará a Millonarios a reorganizar su defensa durante los próximos meses. El cuerpo técnico deberá encontrar alternativas dentro del plantel para cubrir el lugar que deja uno de los defensores con mayor experiencia del equipo.

Jugadores como Andrés Llinás, Jorge Arias o Édgar Elizalde aparecen como opciones principales para la defensa. También está Álex Moreno Paz para asumir ese rol en los compromisos que vienen. Mientras tanto, el proceso de recuperación del defensor seguirá su curso con el objetivo de que pueda regresar a las canchas una vez complete el periodo estimado de rehabilitación.