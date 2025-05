El fútbol es emoción, aciertos y errores, pero también es humanidad. Así lo demostró Santiago Giordana, delantero argentino de Millonarios, que reaccionó con una reflexión introspectiva luego de fallar un penalti en el partido ante Envigado disputado en El Campín. Una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro, pero que terminó con el balón por encima del travesaño y un silencio incómodo en la tribuna.

Lejos de evadir el momento, Giordana decidió compartir horas después una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada por un texto del autor ecuatoriano Cristhian Daniel Gaona. Un mensaje cargado de emociones, que pone en palabras la carga interna del futbolista y cómo el deporte, más allá del resultado, toca lo más profundo de quienes lo viven desde dentro.

El penalti de Santiago Giordana que no terminó en gol

El partido ante Envigado significaba para Millonarios una oportunidad de asegurar posiciones en la tabla de cara a la recta final del Todos contra Todos. Y para Giordana, un escenario ideal para cortar una racha adversa: llevaba 8 partidos sin anotar desde su último gol, el 24 de febrero ante Deportivo Cali.

En medio del juego, el equipo azul tuvo una de las opciones más claras del compromiso: un penalti a favor. La responsabilidad fue para el argentino, quien tomó el balón decidido, con la chance de reencontrarse con el gol. Sin embargo, el remate salió desviado por encima del arco. No hubo celebración, solo resignación. Una más en una temporada en la que ha tenido poco protagonismo frente al arco rival.

El mensaje que compartió Giordana tras fallar el penalti con Millonarios

Horas después del encuentro, cuando las emociones aún estaban frescas, Santiago Giordana publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen que contenía un texto del escritor Cristhian Daniel Gaona. El mensaje, lejos de una simple disculpa, fue una manifestación de introspección y resiliencia.

«¿Y qué hacemos con el fuego en el pecho que nos causa tanta ansiedad?

Aunque ahora parezca que cada latido pesa y cada respiro arde, dentro de ti hay una fortaleza que aún no has descubierto por completo. El sufrimiento no define quién eres, sino cómo eliges enfrentarlo. Llora si es necesario, grita si el alma lo pide, pero nunca te rindas. Cada herida sanará, cada lágrima dejará paso a la esperanza.

Eres más fuerte de lo que crees, y este dolor solo es un capítulo, no el final de tu historia. Sigue adelante, porque una luz que buscas está más cerca de lo que te imaginas. Puedes con el dolor. El dolor silencioso del hombre».

Más allá del resultado deportivo, el mensaje tocó a muchos seguidores que lo interpretaron como una muestra de madurez, vulnerabilidad y fortaleza emocional en medio de la crítica.

Los números de Giordana con Millonarios: una historia que busca cambio

Santiago Giordana llegó a Millonarios en 2024 con el desafío de convertirse en una referencia ofensiva para el equipo dirigido por Alberto Gamero en ese momento. Y ahora con David González al mando, tiene continuidad. En total ha jugado 58 partidos con el equipo azul, 21 de ellos como titular, y ha marcado 7 goles.

En lo que va de 2025, Giordana ha celebrado en solo dos ocasiones: ante La Equidad y Deportivo Cali. Desde su último tanto, el 24 de febrero, acumula nueve partidos consecutivos sin marcar, lo que ha generado dudas en parte de la afición y ha alimentado la presión sobre su rendimiento.

El penalti errado ante Envigado representa una oportunidad fallida en el momento en el que más lo necesitaba, tanto por su confianza personal como por el rol que esperaba consolidar dentro del equipo.

Santiago Giordana, un delantero entre la presión y la resistencia emocional

En el fútbol profesional, la presión de los números y el juicio público pueden pesar tanto como las exigencias físicas. En el caso de Giordana, su mensaje no solo refleja el impacto del error, sino también la necesidad de humanizar la figura del jugador.

No todos los días un futbolista decide abrir una ventana a su estado emocional. Al compartir esa reflexión, Giordana permitió que su error no fuera solo una estadística más, sino parte de una historia que habla de esfuerzo, frustración y lucha interna.

Este tipo de reacciones conectan con los hinchas desde otro lugar. En una era de inmediatez y resultados, el valor de un mensaje sincero puede significar mucho más que una explicación deportiva. Giordana, en medio de su lucha por retomar confianza y protagonismo, también dejó un mensaje potente sobre cómo enfrentar los momentos más difíciles.

El camino sigue: lo que viene para Giordana y Millonarios

Millonarios continúa en carrera en la Liga BetPlay con la mira puesta en asegurar su lugar como cabeza de grupo en los cuadrangulares y pelear por el título. Viene el partido de la Fecha 20, siendo local ante Boyacá Chicó. Ahí lo definirá.

Para Giordana, cada minuto en cancha representa una oportunidad de redención y crecimiento. El penalti fallado ante Envigado duele, pero su reacción muestra que aún hay lucha, convicción y fuego en el pecho para seguir adelante. Y en ese trayecto, el fútbol siempre da revancha.