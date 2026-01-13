El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue dejando movimientos llamativos, especialmente en Bogotá. Uno de los casos más representativos sobre el cierre de la ventana es el de Edwin Mosquera, futbolista que pasó de no entrar en los planes de Millonarios a convertirse en nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe, equipo que se prepara para disputar la Copa Libertadores.

La historia tiene varios matices que la hacen especialmente significativa: Mosquera había llegado a Millonarios a mediados de 2025 como una apuesta ofensiva, adelantó gran parte de la pretemporada con el club, incluso viajó a Argentina, y aun así terminó saliendo por la puerta de atrás. En cuestión de días, el extremo cambió de camiseta y firmó un contrato largo con el rival de patio, en una de las operaciones más comentadas del mercado reciente.

La llegada de Edwin Mosquera a Millonarios: una apuesta que no funcionó

Edwin Mosquera arribó a Millonarios en el segundo semestre de 2025 procedente de Atlanta United, equipo de la MLS. Su llegada se dio en condición de préstamo, con la expectativa de que su velocidad y desequilibrio por banda aportaran soluciones ofensivas a un equipo que buscaba variantes en ataque.

El fichaje generó expectativa moderada. Mosquera venía del fútbol estadounidense, con recorrido internacional y un perfil acorde a lo que buscaba el club: un extremo capaz de romper líneas, atacar espacios y ofrecer amplitud. Sin embargo, el rendimiento no acompañó esa proyección inicial.

Los números de Edwin Mosquera en Millonarios

El paso de Edwin Mosquera por Millonarios fue corto y poco productivo desde lo estadístico. En total, disputó:

17 partidos oficiales

8 como titular

0 goles

0 asistencias

Más allá de los números, nunca logró consolidarse como una pieza determinante dentro del funcionamiento del equipo. Alternó presencias desde el banco, tuvo oportunidades como inicialista, pero no consiguió marcar diferencia ni sostener un nivel que justificara su continuidad. En un club con alta exigencia y presión permanente por resultados, ese déficit terminó pesando.

La pretemporada con Millonarios y una salida sorpresiva

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que Mosquera adelantó buena parte de la pretemporada con Millonarios. Formó parte del grupo que viajó a Argentina, trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico y parecía encaminado a continuar en el plantel para el 2026.

Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. En la evaluación final, el jugador fue descartado y se tomó la decisión de no contar con él para el nuevo semestre. La determinación fue clara: rescindir el contrato y liberar su lugar en la plantilla.

Este tipo de decisiones, aunque habituales en el mercado, no dejan de llamar la atención cuando se producen después de una pretemporada completa.

La rescisión de contrato y el cierre de su ciclo azul

Para concretar su salida, Millonarios optó por la rescisión de contrato, poniendo fin anticipado al préstamo que lo vinculaba con el club. De esta manera, Mosquera quedó en libertad para definir su futuro inmediato sin necesidad de volver a Atlanta United.

El cierre de su etapa en Millonarios se dio sin anuncios rimbombantes, pero con un mensaje claro desde lo deportivo: el cuerpo técnico no lo consideró dentro del proyecto para el 2026.

Santa Fe aparece en escena: fichaje y contrato largo

Mientras se cerraba su salida del cuadro albiazul, Santa Fe avanzó rápidamente. Según información del periodista Mariano Olsen, el club cardenal adquirirá la ficha de Edwin Mosquera y le hará firmar un contrato por cuatro temporadas.

El movimiento es fuerte por varios motivos. Primero, porque se trata de un traspaso directo entre rivales de ciudad. Segundo, porque Santa Fe no solo apuesta por el jugador, sino que lo hace a largo plazo, comprometiéndose con un vínculo extenso. Y tercero, porque llega a un equipo que se prepara para competir en la Copa Libertadores, un escenario de máxima exposición.

De descartado a refuerzo para Libertadores

El caso de Edwin Mosquera resume una de las realidades más crudas del mercado de fichajes: el fútbol no espera. En cuestión de semanas, pasó de ser un jugador descartado tras una pretemporada a firmar un contrato largo con el clásico rival, con el desafío de disputar el torneo más importante del continente.

Para Millonarios, fue una decisión deportiva basada en rendimiento. Para Santa Fe, una apuesta estratégica en un mercado de oportunidades. Y para Mosquera, un cambio de rumbo total que le abre una nueva puerta en su carrera profesional.

En el fútbol colombiano, pocas historias ilustran mejor la volatilidad del mercado que esta: descartado en Millonarios, fichaje de Santa Fe y destino Libertadores.