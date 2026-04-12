Millonarios sumó un nuevo punto en la Liga BetPlay tras empatar el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe. El duelo correspondiente a la Fecha 16 terminó 1-1 y dejó al equipo albiazul con la sensación de haber estado cerca de una victoria clave en la recta final del campeonato.

El gol de Millonarios fue anotado por Sebastián Valencia, uno de los jugadores más destacados del semestre. Sin embargo, el empate prolongó una racha reciente que genera preocupación en el equipo capitalino, ya que acumula tres jornadas consecutivas sin triunfos en el torneo. A pesar de ello, el club se mantiene con opciones de clasificación cuando faltan pocas fechas para terminar el todos contra todos.

Millonarios empató el clásico capitalino en la Fecha 16 de la Liga BetPlay

El clásico capitalino siempre representa uno de los partidos más importantes del calendario en el fútbol colombiano. En esta oportunidad, Millonarios enfrentó a Santa Fe en un duelo que tenía un valor especial para ambos equipos, no solo por la rivalidad histórica sino también por la situación en la tabla de posiciones.

El compromiso terminó con empate 1-1, resultado que dejó a los dos clubes con un punto en la lucha por mantenerse dentro de los puestos de clasificación. Para Millonarios, el gol fue marcado por Sebastián Valencia, lateral izquierdo que ha tenido un semestre destacado y que volvió a aparecer en un momento importante del campeonato.

El tanto permitió que el equipo albiazul sumara en un partido exigente, aunque el resultado no fue suficiente para cortar la racha sin victorias.

Tres partidos seguidos sin ganar para Millonarios

El empate en el clásico significó el tercer partido consecutivo sin triunfos para el equipo dirigido por Fabián Bustos. Empató de local con Fortaleza y Santa Fe; y perdió visitando a Jaguares. Esta situación que ha impedido que el club se consolide en una mejor posición dentro de la tabla.

A pesar de este momento irregular, el equipo capitalino sigue dentro de la pelea por avanzar a los cuadrangulares semifinales. La tabla de posiciones refleja lo ajustada que está la competencia en la Liga BetPlay, donde varios equipos luchan por los últimos cupos a la siguiente fase. Por esa razón, cada punto en las jornadas finales puede resultar decisivo.

Así quedó Millonarios en la tabla de la Liga BetPlay

Con el empate frente a Santa Fe, Millonarios llegó a 22 puntos en la tabla de posiciones. El equipo ha disputado 16 partidos en el campeonato y mantiene opciones de clasificar a los playoffs.

Aunque no logró sumar una victoria en el clásico, el punto conseguido le permite mantenerse en la pelea cuando faltan solo tres jornadas para el final de la fase regular. La lucha por los puestos de clasificación se ha vuelto cada vez más intensa en esta etapa del torneo.

Varios equipos se encuentran separados por pocos puntos, lo que hace que cada partido restante tenga un valor determinante para el futuro del campeonato.

Los partidos que le quedan a Millonarios en el Todos contra Todos

Millonarios tendrá tres compromisos más para cerrar su participación en la fase regular de la Liga BetPlay.

Local (1): Deportes Tolima (Fecha 18)

Deportes Tolima (Fecha 18) Visitante (2): América de Cali (Fecha 17) y Alianza (Fecha 19)

La recta final del campeonato para Millonarios

Con tres jornadas por disputar, el margen de error para Millonarios se reduce considerablemente. El equipo necesita recuperar la senda del triunfo para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. El empate en el clásico dejó claro que el equipo sigue compitiendo en partidos exigentes, pero también evidenció la necesidad de sumar victorias en este tramo final del torneo.

Los partidos restantes frente a América de Cali, Deportes Tolima y Alianza definirán el lugar definitivo del club en la tabla de posiciones. Cada uno de esos encuentros tendrá un peso importante en las aspiraciones de Millonarios dentro de la Liga BetPlay 2026.