Rodrigo Contreras se ha convertido en una de las grandes revelaciones de Millonarios en la temporada 2026. El delantero argentino llegó como refuerzo desde el fútbol chileno y, en pocos partidos, logró consolidarse como una pieza clave en el esquema del equipo dirigido por Fabián Bustos.

Su impacto ha sido inmediato. Con 7 goles en 11 partidos, el atacante no solo es el máximo goleador del equipo, sino también uno de los jugadores más queridos por la afición albiazul. Ese rendimiento ha abierto un tema inevitable: su futuro en el club y la posibilidad de extender su vínculo más allá de lo pactado inicialmente.

El contrato de Rodrigo Contreras con Millonarios

Rodrigo Contreras llegó a Millonarios en condición de préstamo desde CD Antofagasta de Chile para la temporada 2026. Su contrato con el equipo albiazul tiene vigencia hasta diciembre de 2026, lo que significa que, en principio, su paso por el club está limitado a este año.

Sin embargo, el acuerdo incluye una opción de compra que permitiría a Millonarios adquirir los derechos del jugador de manera definitiva. Según versiones extraoficiales, esa opción estaría tasada en aproximadamente 2 millones de dólares, una cifra que el club deberá evaluar de acuerdo con el rendimiento del delantero y la planificación deportiva.

La opción de compra de Contreras y el plan de Millonarios

El rendimiento del atacante ha llevado a que en Millonarios ya se contemple la posibilidad de ejercer la opción de compra. Desde la dirigencia del club se analiza el escenario con tiempo, teniendo en cuenta que el vínculo actual se extiende hasta finales de año.

La idea sería tomar una decisión en el momento adecuado, valorando tanto el impacto deportivo del jugador como las condiciones económicas de la operación. El buen momento de Contreras, sumado a su adaptación al equipo y al fútbol colombiano, lo convierten en un activo importante dentro del proyecto deportivo del club.

Rodrigo Contreras y su respuesta sobre una posible renovación

Mientras desde el club se analiza el tema, el propio jugador ya ha dado señales claras sobre su postura frente a una posible continuidad en Millonarios. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el delantero argentino expresó su deseo de permanecer en el equipo más allá del contrato actual.

“Ojalá se pueda dar. Si ellos tienen la intención, yo feliz”, afirmó Contreras. Sus palabras reflejan una disposición total a continuar en el club, siempre y cuando se den las condiciones necesarias para concretar la operación.

El impacto de Rodrigo Contreras en Millonarios en 2026

El interés por asegurar la continuidad del delantero no es casual. Su rendimiento en la temporada ha sido determinante para el equipo. Con 7 goles en 11 partidos, Contreras ha respondido en momentos clave y ha demostrado ser un delantero confiable dentro del área.

Además, ha logrado una conexión rápida con la hinchada, que lo ha adoptado como uno de los referentes ofensivos del equipo. Su capacidad para definir, su movilidad y su compromiso dentro del campo lo han convertido en uno de los fichajes más destacados del fútbol colombiano en 2026.

La intención de Millonarios y el deseo del jugador

El escenario actual muestra una coincidencia importante entre las partes. Por un lado, Millonarios evalúa la posibilidad de quedarse con el jugador de manera definitiva. Por otro, el propio Contreras ha manifestado su interés en continuar en el club y seguir desarrollando su carrera en el fútbol colombiano.

Esta coincidencia de intenciones abre la puerta a una posible negociación en los próximos meses. Con el paso de la temporada y dependiendo del rendimiento del equipo y del jugador, el club deberá tomar una decisión sobre la opción de compra.

Un tema que marcará el futuro de Millonarios

El caso de Rodrigo Contreras se perfila como uno de los temas clave en la planificación de Millonarios para el futuro cercano. A medida que avanza la temporada, su rendimiento sigue respaldando la idea de apostar por su continuidad.

El tiempo será determinante para definir si el delantero argentino se mantiene en el equipo más allá de 2026, en una decisión que dependerá tanto del club como del jugador y de las condiciones del mercado.