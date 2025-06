Millonarios FC se alista para una profunda transformación de cara al segundo semestre del 2025. Luego de una campaña irregular en la Liga BetPlay I, donde quedó a un paso de la gran final, el cuadro Embajador comenzó a tomar decisiones estructurales con la intención de renovar su plantilla y recuperar protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Las primeras medidas ya se han hecho sentir con la confirmación de ocho salidas importantes.

Se va un histórico de Millonarios FC

Bajo el mando de David González, quien fue ratificado en su cargo pese a no alcanzar los objetivo mayor, el club ha decidido cerrar el ciclo de varios jugadores. Algunos de ellos fueron piezas clave en la era de Alberto Gamero, pero hoy ya no hacen parte del proyecto deportivo.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Juan Carlos Pereira, mediocampista que tuvo grandes actuaciones en otras temporadas, pero que en este semestre perdió protagonismo. También salen nombres como Jovani Welch y Félix Charrupí, refuerzos internacionales que no lograron consolidarse, y Darwin Cortés, quien está cerca de fichar por el Vitória SC de Portugal.

La no renovación marca varias salidas

Otros jugadores simplemente no continuarán porque el club decidió no extender sus contratos. Tal es el caso de Daniel Mantilla, Iván Arboleda y Jhon Córdoba, quienes no entran en los planes del cuerpo técnico. A esta lista se suma Jader Valencia, quien tras ocho años en la institución, optó por buscar nuevos horizontes fuera del país.

En todos los casos, Millonarios se encuentra definiendo los detalles contractuales para oficializar las salidas y abrir espacio a los refuerzos que llegarán para disputar la Copa BetPlay y la nueva edición de la Liga.

Falcao García, el gran interrogante

El futuro de Radamel Falcao García también está en el aire. Si bien no ha sido confirmado oficialmente dentro del listado de salidas, su permanencia parece complicada debido al alto costo de su salario y la ausencia de torneos internacionales que garanticen ingresos suficientes para sostenerlo. Todo dependerá de las conversaciones que se den en las próximas semanas.

Listado de los jugadores que no seguirán en Millonarios FC:

Juan Carlos Pereira

Jovani Welch

Félix Charrupí

Darwin Cortés

Daniel Mantilla

Iván Arboleda

Jhon Córdoba

Jader Valencia

Millonarios retomará entrenamientos en la primera semana de julio y, a partir de ahí, se definirán los nuevos fichajes y los últimos ajustes de su plantilla para encarar un semestre con sed de revancha.