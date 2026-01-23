Millonarios continúa afinando su proyecto deportivo para el semestre y, en medio de ese proceso, definió la situación de dos futbolistas que tienen contrato vigente, pero no entran en los planes competitivos del cuerpo técnico: Santiago Giordana y Nicolás Giraldo.

El tema fue abordado públicamente por Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en una entrevista con Win Sports, donde explicó cuál será el manejo institucional en ambos casos y dejó claro que el club busca soluciones responsables desde lo deportivo, contractual y humano.

Dos casos distintos, una misma realidad: contrato vigente y sin espacio en Millonarios 2026

Aunque los contextos son diferentes, Giordana y Giraldo comparten una condición: siguen perteneciendo al club, pero no están inscritos para la competencia oficial y, seguramente, no serán utilizados en la misma. Millonarios trabaja en alternativas para que ambos futbolistas puedan mantener continuidad profesional, sin afectar la planificación del plantel ni desatender sus compromisos contractuales.

El presidente fue claro al exponer el enfoque institucional frente a estos casos: “Tenemos que ver cómo hacer lo mejor para que ellos puedan seguir beneficiándose de su profesional esfuerzo. Giordana seguramente va a tener una intervención quirúrgica para fortalecerle la rodilla y que quede en capacidad para seguir jugando. Seguramente este semestre no estará disponible por eso”. La declaración deja en evidencia que el club prioriza la salud, el respeto contractual y la búsqueda de soluciones a largo plazo.

Santiago Giordana en Millonarios: balance de dos años en el club

Santiago Giordana llegó a Millonarios como fichaje para la temporada 2024, con la expectativa de aportar presencia ofensiva y gol. Durante dos años en el club, acumuló:

79 partidos oficiales disputados

9 goles anotados

4 asistencias

Si bien tuvo momentos de protagonismo, su rendimiento estuvo marcado por altibajos y limitaciones físicas, un factor que hoy influye directamente en la decisión médica que tomará el club.

La intervención quirúrgica que marcará su semestre

La prioridad con Giordana es su recuperación física. Según explicó Camacho, el delantero deberá someterse a una cirugía en la rodilla, con el objetivo de fortalecerla y permitirle continuar su carrera en condiciones óptimas.

Este proceso implica que no estará disponible durante el semestre, ya que deberá atravesar procedimiento quirúrgico, recuperación médica, rehabilitación física y reacondicionamiento deportivo. Para Millonarios, el foco está en que el jugador pueda seguir compitiendo profesionalmente en el futuro, más allá de si su continuidad deportiva se mantiene o no dentro del club.

Nicolás Giraldo: un fichaje reciente con poca continuidad

El caso de Nicolás Giraldo responde a un contexto distinto. El mediocampista llegó como fichaje para 2025, pero su participación durante el año fue limitada.

En su temporada con Millonarios disputó:

7 partidos oficiales

1 asistencia

La falta de continuidad, sumada a la reconfiguración del plantel y la competencia interna, hizo que el jugador quedara fuera de los planes deportivos para este semestre.

Qué hará Millonarios con Nicolás Giraldo

Aunque Camacho no detalló públicamente la ruta exacta para Giraldo, sí dejó claro que el club estudia alternativas para que el jugador pueda seguir activo y desarrollando su carrera. Entre los escenarios que suelen evaluarse en estos casos están: cesión a otro club o definición contractual según las condiciones del mercado. La prioridad institucional es no afectar la proyección profesional del futbolista.

El mensaje institucional: responsabilidad y planificación

Las declaraciones de Camacho envían un mensaje claro a la hinchada y al entorno del club: Millonarios no improvisa en la gestión de su plantel y asume con seriedad los casos de jugadores que, aunque no competirán en el semestre, siguen siendo parte de la institución.

Mientras el equipo avanza con su proyecto deportivo, el club trabaja en paralelo para resolver de la mejor manera posible el futuro de Santiago Giordana y Nicolás Giraldo, dos futbolistas con realidades distintas, pero con un mismo objetivo institucional: que puedan seguir desarrollando su carrera profesional en condiciones justas y responsables.