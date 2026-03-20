Millonarios afronta un nuevo reto en la Liga BetPlay 2026 con la visita a Once Caldas en el estadio Palogrande. El equipo dirigido por Fabián Bustos llega motivado tras una victoria clave frente a Atlético Nacional, resultado que lo mantiene en la pelea por ingresar al grupo de los ocho mejores del campeonato.

Sin embargo, para este compromiso el conjunto albiazul tendrá que afrontar varias bajas importantes. Algunos jugadores habituales en el once titular no podrán estar disponibles, ya sea por lesión o por decisión preventiva del cuerpo médico. Entre las ausencias destaca el caso de Leo Castro, uno de los referentes ofensivos del equipo, cuya situación fue confirmada oficialmente por el club.

Millonarios llega a Manizales tras vencer a Atlético Nacional

La victoria 3-0 frente a Atlético Nacional en el estadio El Campín marcó un momento importante en la temporada de Millonarios. Los goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Lei Castro permitieron sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Ese resultado le permitió al equipo recuperar terreno en la tabla de posiciones y llegar con confianza al siguiente compromiso del campeonato. Ahora el reto será sostener esa dinámica positiva en condición de visitante, enfrentando a Once Caldas en un estadio tradicionalmente complicado como el Palogrande. Para este partido, Fabián Bustos deberá reorganizar su equipo debido a algunas ausencias relevantes en la convocatoria.

Sergio Mosquera, baja de Millonarios por lesión

Una de las bajas confirmadas es la del defensor Sergio Mosquera. El jugador sufrió una lesión en el pecho durante el partido ante Atlético Nacional, situación que incluso obligó a su salida durante ese compromiso.

El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para el duelo ante Once Caldas, priorizando su recuperación y evitando complicaciones físicas. Mosquera se ha convertido en un jugador importante dentro del esquema defensivo de Millonarios, por lo que su ausencia obligará a realizar ajustes en la línea de fondo.

Qué pasó con Leo Castro en Millonarios

Otra de las ausencias destacadas es la del delantero Leonardo Castro, uno de los referentes del ataque albiazul. El club confirmó oficialmente la razón por la cual el atacante no estará disponible para el partido en Manizales. “Presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas”.

La decisión busca evitar que la molestia se convierta en una lesión mayor, teniendo en cuenta la importancia del jugador dentro del equipo. Leo Castro ha sido uno de los delanteros más determinantes de Millonarios en los últimos años y continúa siendo una pieza clave en el frente ofensivo del equipo.

Falcao tampoco estará con Millonarios ante Once Caldas

A las ausencias de Mosquera y Leo Castro se suma la de Radamel Falcao García. El delantero samario sigue en proceso de recuperación y tampoco hará parte de la convocatoria para el partido en Manizales.

Falcao ha tenido una participación limitada en el semestre debido a molestias físicas, lo que ha obligado al cuerpo técnico a manejar su regreso con cautela. Su ausencia continúa siendo uno de los factores a tener en cuenta en la planificación ofensiva del equipo.

Los convocados de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

A pesar de las bajas, el entrenador Fabián Bustos definió una convocatoria amplia para el partido en Manizales. Los jugadores citados por Millonarios son los siguientes:

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.

Diego Novoa y Guillermo De Amores. Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás. Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo.

Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo. Delanteros: Beckham Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.

Un partido clave para Millonarios en la Liga BetPlay

El compromiso en Manizales representa una oportunidad importante para Millonarios en su objetivo de clasificar a los cuadrangulares. Con varios partidos aún por disputar en la fase regular del campeonato, cada punto se vuelve determinante para mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores.

La visita a Once Caldas, pese a las bajas, será una prueba importante para medir la profundidad del plantel y la capacidad del equipo para competir en distintos escenarios dentro de la Liga BetPlay 2026.