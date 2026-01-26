El arranque de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-1 no ha sido el esperado por sus hinchas. El equipo llegó al nuevo semestre con la necesidad de cambiar la imagen dejada en el cierre de 2025, pero los primeros partidos oficiales del año profundizaron una sensación que ya venía instalada: los resultados no aparecen y la paciencia de la afición comienza a agotarse.

El más reciente golpe se dio en el Estadio El Campín, en el debut como local en el campeonato. Ante su gente, y frente al vigente campeón del fútbol colombiano, Millonarios volvió a perder. Fue una derrota que no solo dejó al equipo sin puntos tras dos fechas, sino que también evidenció el malestar creciente en la tribuna y el aumento de la presión sobre el cuerpo técnico.

Un inicio de año marcado por las derrotas para millonarios

Millonarios llegó a la Fecha 2 de la Liga BetPlay con una carga pesada. En la jornada inaugural había caído como visitante frente a Atlético Bucaramanga (2-1), un resultado que encendió las primeras alarmas del semestre.

Antes de eso, la pretemporada tampoco había dejado señales alentadoras. En la gira internacional, el equipo no logró ganar: perdió 1-0 ante River Plate y empató 0-0 con Boca Juniors. Aunque se trataba de partidos amistosos, la falta de gol y de victorias ya empezaba a generar inquietud.

El debut en casa y una nueva derrota del cuadro albiazul

El estreno ante la afición estaba llamado a ser un punto de inflexión. El Campín recibió al equipo con expectativa, pero también con la memoria fresca de un semestre anterior en el que Millonarios no logró avanzar ni en Copa ni en Liga BetPlay.

El rival no era menor. Al frente estaba Junior FC, campeón vigente del fútbol colombiano. El desafío era grande y el contexto exigía una respuesta sólida. Sin embargo, el resultado volvió a ser adverso. Millonarios perdió 1-2. El único gol del equipo lo marcó Rodrigo Contreras, pero no fue suficiente para evitar una nueva caída.

La reacción de la tribuna: señales de impaciencia con Millonarios en 2026

Más allá del marcador, uno de los aspectos más notorios del partido fue el ambiente en las tribunas. Con el correr de los minutos, la impaciencia se hizo audible. Desde distintos sectores del estadio se escuchó el clásico cántico: “Movete, Millos movete”, una señal clara de inconformidad.

El inicio de Millonarios en la temporada 2026 confirmó una tendencia que ya venía inquietando a su afición. Los resultados no aparecen, el rendimiento estadístico es bajo y la paciencia en la tribuna comenzó a agotarse. El episodio más reciente, en el debut como local en la Liga BetPlay, dejó una imagen sonora que resume el momento: el cántico “Movete, Millos movete” bajando desde las gradas de Estadio El Campín.

Ese reclamo no fue aislado ni espontáneo. Es la consecuencia directa de una secuencia de partidos sin respuesta deportiva clara, que puso nuevamente en el centro del debate al cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres y a un proyecto que no termina de despegar.

El arranque de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-1

Millonarios inició la Liga BetPlay 2026-1 con dos derrotas consecutivas. En la Fecha 1, cayó 2-1 como visitante ante Atlético Bucaramanga, un resultado que encendió las primeras alertas del semestre.

La Fecha 2 profundizó el malestar. En su estreno ante la afición, el cuadro albiazul perdió 1-2 frente al vigente campeón Junior FC. El gol de Rodrigo Contreras no alcanzó para evitar una nueva caída ni para calmar el ambiente en la tribuna. Con cero puntos tras dos jornadas, el inicio de campeonato quedó rápidamente condicionado.

La reacción del Campín: señales claras de inconformidad

El partido ante Junior dejó algo más que un resultado adverso. A medida que avanzaban los minutos, la tribuna empezó a manifestar su frustración. El clásico “Movete, Millos movete” se escuchó con fuerza, un cántico que históricamente aparece cuando el hincha siente que el equipo no responde.

Al final del encuentro, las rechiflas y los reproches fueron generalizados. No se trató de una reacción aislada, sino del reflejo de una impaciencia acumulada que encontró en ese partido su punto de expresión más evidente.

El contexto previo que explica la impaciencia del hincha de Millonarios

La molestia del hincha no nace únicamente de estas dos derrotas. Millonarios venía de un semestre negativo en 2025, en el que no avanzó ni en Copa ni en Liga, quedando fuera de los cuadrangulares y sin pelear títulos.

A ese antecedente se sumó una pretemporada sin triunfos. En la gira internacional, el equipo perdió 1-0 ante River Plate y empató 0-0 con Boca Juniors. Aunque eran amistosos, reforzaron la percepción de un equipo con dificultades para ganar y convertir.

Los números de Millonarios desde el regreso de Hernán Torres

La estadística es uno de los principales argumentos de la crítica. Desde el regreso de Hernán Torres al cargo, a finales de julio del año pasado, Millonarios disputó 18 partidos oficiales entre Liga y Copa, con este balance:

6 victorias

5 empates

7 derrotas

El rendimiento global está por debajo del 45%, una cifra que, para un club con las exigencias históricas de Millonarios, resulta insuficiente y difícil de sostener en el tiempo.

La figura del técnico en el centro del debate en Millonarios

En un club como Millonarios, la tolerancia a los malos resultados es baja. Los procesos se miden partido a partido y los números pesan tanto como las sensaciones. Por eso, la figura de Hernán Torres volvió al centro del debate.

La crítica no apunta solo a un planteamiento puntual, sino a la continuidad de un ciclo que, hasta ahora, no logra ofrecer estabilidad ni resultados consistentes.

Un inicio que reabre viejas dudas

Los primeros partidos de 2026 no trajeron el golpe de timón que muchos esperaban. Por el contrario, reabrieron dudas que parecían latentes desde el cierre del año anterior. Resultados adversos, números en rojo y una tribuna impaciente conforman un escenario incómodo para Millonarios.

El cántico escuchado en El Campín no fue casualidad. Fue la síntesis de un momento deportivo complejo, en el que las estadísticas de Millonarios con Hernán Torres empiezan a pesar tanto como el marcador.