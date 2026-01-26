La derrota de Millonarios ante Junior en el Campín no solo dejó al equipo sin puntos tras dos fechas de la Liga BetPlay 2026-1. También puso al técnico Hernán Torres frente a uno de los momentos más complejos desde su regreso al banquillo albiazul, con la presión de la tribuna, los números adversos y un proyecto que todavía no despega.

Tras el 1-2 en casa, el entrenador compareció ante los medios con un discurso cargado de sinceridad. Lejos de esquivar la crítica, reconoció el mal momento, entendió el reclamo del hincha y dejó clara su postura frente a la continuidad: no se siente bien, no está tranquilo, pero tampoco piensa rendirse. El mensaje fue directo y marcó el tono de un inicio de semestre cuesta arriba.

La derrota ante Junior y el impacto en el arranque del semestre

El partido frente a Junior era una prueba exigente. Millonarios llegaba golpeado tras perder en la Fecha 1 ante Atlético Bucaramanga y necesitaba sumar en casa para calmar el ambiente. Sin embargo, la caída ante el campeón vigente profundizó la crisis: dos partidos jugados, dos derrotas y ningún punto.

El Campín, que esperaba una reacción, terminó manifestando su inconformidad con cánticos y reproches. En ese contexto, las palabras del entrenador adquirieron un peso especial.

Respuesta de Hernán al grito, “Fuera Torres”

Hernán Torres es el DT que dirigió a Millonarios en la consecución de la Estrella 14 en 2012. Claramente, se ganó el cariño de una afición que hoy en buena parte pide su salida. Se lo hicieron saber en este partido. Hubo una pregunta sobre eso y dijo: “Yo soy una de las personas que he trasegado en el fútbol por mi perseverancia. No voy a dejar de ser perseverante en una institución que quiero tanto como esta. Entiendo a la gente. Cuando uno pierde en su casa, siempre apuntan al técnico y nosotros debemos asumir las responsabilidades. Las asumo con entera responsabilidad. Nunca me he vencido ni he tratado de soltar. Además, sé que hay un grupo humano que se está compenetrando con el fútbol. Esperemos lograrlo lo más pronto posible”.

“No me siento bien”: la autocrítica de Hernán Torres

Torres no escondió su malestar por el momento que atraviesa el equipo. Desde el inicio de su declaración, dejó claro que la situación lo afecta: “Lógicamente uno no se siente bien (…) Uno entiende a la gente y entiende a la hinchada, entiende el reclamo porque llevamos dos partidos y no ganamos. Millonarios es un equipo que tiene que ganar sí o sí”.

La frase resume el contexto del club. En Millonarios, el margen para los procesos sin resultados es reducido y el propio DT lo reconoce.

Hernán Torres y la presión de dirigir a un club obligado a ganar

Para Torres, el punto central no es solo la derrota puntual, sino la exigencia permanente que implica estar en Millonarios. El entrenador aceptó que el club no permite tiempos largos de espera: “No estoy tranquilo. Estoy trabajando, dando lo mejor de mí para poder levantar y que este equipo empiece a ganar”. El mensaje apunta a la responsabilidad que siente en el cargo y a la necesidad de cambiar rápidamente la dinámica.

El respaldo del grupo, un factor que Hernán Torres resalta

En medio del contexto adverso, Torres destacó un aspecto que considera clave para revertir la situación: la actitud del plantel en el día a día. “No puedo quejarme de la disposición del grupo para trabajar”.

Para el cuerpo técnico, ese respaldo interno es uno de los pilares para sostener el proyecto, aun cuando los resultados todavía no aparecen.

Hernán Torres: “No estoy bien, pero nunca me rindo”

Una de las frases más contundentes de la rueda de prensa fue la que dejó ver el costado emocional del entrenador: “No estoy bien, ni me siento bien, pero nunca me rindo, sigo trabajando porque confío en mi trabajo”.

Hernán Torres expuso así una postura de resistencia. Reconoce el golpe, asume la crítica, pero se aferra a la convicción de que el trabajo diario puede cambiar el rumbo.

La pregunta inevitable: su continuidad como entrenador de Millonarios

Con el ambiente caldeado y los números en contra, la consulta sobre su continuidad era inevitable. La respuesta del DT fue medida, realista y alineada con la lógica del fútbol profesional: “Van dos fechas. Es prematuro decir si uno se va o no se va. Son dos fechas y tenemos mucha fe en sacar adelante el proyecto que estamos haciendo”. Torres pidió perspectiva, aunque sin desconocer la presión.

El entrenador también dejó una frase que resume la crudeza del contexto en el que se mueve: “El respaldo en el fútbol son los resultados y si no hay resultados, uno sabe lo que va a pasar”. Con esa declaración, Torres reconoció que no hay blindajes ni discursos que sostengan un proceso si el equipo no empieza a ganar.

La urgencia de sumar y el corto plazo

Más allá de hablar de continuidad, el DT fue claro en señalar que el tiempo no es un aliado: “Van dos fechas. Tengo que seguir trabajando para revertir la situación. No hay que esperar tanto. Esto requiere sí o sí los 3 puntos en los juegos que tenga Millonarios”.

El mensaje apunta al corto plazo. Para Torres, no hay margen para procesos largos ni excusas extendidas. La reacción debe ser inmediata.

Entre la autocrítica y la obligación de responder

Hernán Torres eligió un camino claro tras la caída en El Campín: asumir la responsabilidad, entender el reclamo del hincha y reafirmar su compromiso con el trabajo. No habló de plazos largos ni de promesas futuras, sino de la necesidad inmediata de ganar.

En un club como Millonarios, el discurso tiene que ir acompañado de resultados. El DT lo sabe, lo dijo sin rodeos y dejó claro que su continuidad está atada a lo mismo que marca el fútbol desde siempre: empezar a sumar de a tres.