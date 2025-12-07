Millonarios oficializó uno de los movimientos más simbólicos y emotivos del mercado de fichajes 2026-I: el regreso del mediocampista bogotano Mateo García. En un jugador que no solo vuelve como futbolista consolidado, sino como un canterano que se formó en la institución y que proviene de una familia profundamente hincha del club. Su retorno representa un cierre de ciclo especial para el jugador y un impulso emocional para la afición azul.

El fichaje de Mateo, confirmado con la adquisición de sus derechos deportivos y un contrato por tres años, llega después de que Millonarios insistiera por él en varios mercados. Pero más allá de lo deportivo, esta es la historia de un niño que creció con la camiseta azul en su casa, que se formó en las divisiones menores del club, que tuvo que irse sin debutar y que hoy vuelve convertido en parte del nuevo proyecto para el 2026.

Formación en Millonarios: el inicio de la historia deportiva de Mateo García

Mateo García comenzó su proceso formativo en las divisiones menores de Millonarios, donde forjó la base de su estilo: un mediocampista técnico, capaz de moverse entre líneas y con una gran proyección en el juego interior. Sin embargo, su primera etapa en el club terminó antes de lo esperado.

En entrevista con Caracol Radio en mayo de 2024, el jugador relató con sinceridad esa etapa: “Yo gran parte de mi proceso en divisiones menores lo hice en Millonarios. Tomé la decisión de salir porque no conté con mucho apoyo. Un jugador bogotano en Bogotá no es bien visto, normalmente en la capital suelen estar jugadores de diferentes lados”.

A pesar de la dificultad, Mateo no renunció a su sueño ni a su identidad. Su familia albiazul, especialmente su padre, siempre mantuvo vivo el vínculo emocional con el club: “Toda mi familia, mi papá son muy hinchas de Millonarios y tengo un cariño por la institución”. Ese cariño, sembrado en casa desde niño, se convertiría con los años en un motor silencioso que lo traería de regreso.

Carrera profesional de Mateo García: el camino que lo llevó a consolidarse fuera de Bogotá

Tras salir de Millonarios en su etapa juvenil, Mateo inició una travesía por distintos clubes del país buscando oportunidades para crecer, debutar y demostrar su potencial. Su recorrido incluye:

Deportivo Pasto

Llaneros FC

Unión Magdalena

Real Cartagena

Once Caldas, donde alcanzó su mejor nivel y se convirtió en mediocampista titular.

Fue en Once Caldas donde logró consolidarse y mostrar la madurez futbolística necesaria para atraer nuevamente el interés de Millonarios. Su evolución se reflejó en liderazgo, despliegue, visión de juego y presencia en momentos determinantes.

El interés de Millonarios: un deseo persistente que por fin se concreta

Millonarios ha intentado fichar a Mateo García en varios mercados anteriores. El club lo tenía identificado como un jugador ideal para su modelo de mediocampo: dinámico, táctico, con llegada y con capacidades para jugar en varias posiciones interiores.

Durante más de un año, la institución presentó acercamientos, propuestas y negociaciones que estuvieron cerca de concretarse, pero que no lograron cerrar los números solicitados por Once Caldas. Sin embargo, para el mercado 2026-I el panorama cambió.

Con una planificación que busca reforzar la mitad del campo con jugadores formados, maduros y con conexión emocional con el club, Millonarios decidió avanzar con firmeza. Tras llegar a un acuerdo económico por sus derechos, se concretó el regreso del canterano.

Anuncio oficial: Mateo García firma por tres años con Millonarios

La noticia se confirmó con un comunicado claro del club: “El club adquirió sus derechos deportivos y firmó contrato por tres años”.

Con esa frase, Millonarios cerró una operación que significa mucho más que un movimiento de mercado. Es el regreso de un canterano que vuelve convertido en profesional pleno, listo para aportar equilibrio, despliegue y orden al mediocampo azul.

Qué puede aportar Mateo García al Millonarios del 2026-I

El regreso del bogotano llega en un momento clave para la institución, que está reestructurando su plantilla. Su aporte puede ser determinante en varias áreas:

Perfil táctico que necesita el equipo: Es un volante mixto con capacidad de recuperación, salida limpia y presencia ofensiva. Puede actuar como interior, mediocentro adelantado o tercer volante.

Es un volante mixto con capacidad de recuperación, salida limpia y presencia ofensiva. Puede actuar como interior, mediocentro adelantado o tercer volante. Experiencia en distintos contextos: Su paso por clubes de diferentes estilos le dio versatilidad, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a escenarios exigentes.

Su paso por clubes de diferentes estilos le dio versatilidad, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a escenarios exigentes. Madurez profesional: A sus 27 años llega en plena madurez futbolística, con ritmo competitivo y liderazgo natural.

A sus 27 años llega en plena madurez futbolística, con ritmo competitivo y liderazgo natural. Sentido de pertenencia: Es un jugador que vuelve al club que lo formó y en el que su familia es hincha. Este componente emocional suma compromiso, entrega y conexión con la hinchada.

Un regreso que une identidad y futuro para Millonarios

La vuelta de Mateo García es más que un fichaje: es la reivindicación de una historia que parecía inconclusa. Es el regreso de un jugador formado en casa que, tras años de esfuerzo en otros equipos, vuelve con la ilusión intacta y la experiencia necesaria para ser parte fundamental del Millonarios 2026-I.

Para el club y su afición, es un movimiento que combina emoción, sentido de pertenencia y estrategia deportiva. Para Mateo, es la oportunidad de escribir el capítulo que siempre quiso completar con la camiseta albiazul.