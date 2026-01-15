Millonarios sigue dando pasos firmes en la construcción de su plantel para 2026 y uno de los movimientos que más expectativa ha generado es la llegada de Edgar Elizalde. El defensor uruguayo de 25 años se convertirá en nuevo jugador del cuadro albiazul tras un recorrido que combina juventud, experiencia internacional y títulos, una mezcla que lo posiciona como uno de los fichajes más esperados del mercado.

La apuesta por Elizalde no se limita a cubrir una necesidad defensiva. Millonarios incorpora a un zaguero que ya sabe lo que es competir por campeonatos, responder en contextos exigentes y adaptarse a distintos estilos de juego. Sus logros colectivos, especialmente en Uruguay y Argentina, explican por qué su nombre tomó fuerza en el mercado y terminó imponiéndose como una prioridad para el club bogotano.

Quién es Edgar Elizalde: perfil del nuevo zaguero azul

Edgar Elizalde es un defensor central uruguayo, zurdo, de buen porte físico y con formación táctica sólida. A sus 25 años, ya acumula más de 90 partidos oficiales en su carrera profesional, una cifra importante para un jugador que aún se encuentra en una etapa de crecimiento.

Su perfil se caracteriza por la sobriedad defensiva, buena lectura del juego, capacidad para anticipar y salida clara desde el fondo. Además, su recorrido en ligas competitivas le permitió pulir aspectos clave como el juego aéreo, la concentración en bloques bajos y la gestión de partidos cerrados.

Formación y recorrido internacional desde muy joven

Elizalde inició su camino profesional en el fútbol uruguayo, pero rápidamente comenzó a sumar experiencias en el exterior. En Italia, pasó por clubes como Pescara, Catanzaro y Juve Stabia, una etapa clave para su formación táctica y disciplina defensiva.

Posteriormente, su carrera continuó en Uruguay, donde defendió las camisetas de Peñarol y Liverpool FC, dos clubes con alta exigencia competitiva. En Argentina, además de su reciente paso por Platense, también jugó en Independiente, sumando experiencia en uno de los entornos más demandantes del continente.

Los títulos de Edgar Elizalde: un defensor acostumbrado a ganar

Uno de los aspectos que más valoró Millonarios en la negociación fue el palmarés de Elizalde. A pesar de su corta edad, el zaguero ya cuenta con cuatro títulos oficiales en su carrera profesional, todos logrados en clubes de peso.

Campeón con Peñarol: dominio en Uruguay

Con Peñarol, Elizalde fue protagonista de una etapa muy exitosa del club aurinegro, consiguiendo tres títulos:

Clausura 2021

Liga Uruguaya 2021

Supercopa Uruguaya 2022

Estos logros llegaron en un contexto de alta presión, donde Peñarol tenía la obligación de competir y ganar. Para un defensor joven, formar parte de ese proceso significó adquirir experiencia en partidos decisivos, finales y clásicos, escenarios que moldean el carácter competitivo.

El título con Platense: consolidación en Argentina para Edgar Elizalde

El cuarto título de su carrera llegó en Argentina, defendiendo los colores de Platense. En la temporada 2025, Elizalde fue parte del equipo que conquistó el Torneo Apertura, un logro histórico para el club.

Ese campeonato consolidó su etapa en el fútbol argentino y reforzó su perfil como defensor confiable en torneos largos, con regularidad y adaptación a un ritmo intenso de competencia. Fue, además, el título que terminó de poner su nombre en el radar de varios clubes de la región, entre ellos Millonarios.

Experiencia en selecciones juveniles de Uruguay

A nivel internacional, Elizalde también tuvo recorrido con la selección de Uruguay. Integró procesos en las categorías sub-15, sub-17 y sub-20, experiencias que le permitieron competir ante los mejores talentos de su generación y entender tempranamente las exigencias del alto nivel.

Ese paso por selecciones juveniles fortaleció su lectura del juego y su mentalidad competitiva, aspectos que hoy son parte de su ADN como defensor.

Edgar Elizalde, un fichaje esperado para una defensa que se renueva en Millonarios

En un mercado donde Millonarios buscaba solidez y proyección en la zaga, el nombre de Edgar Elizalde fue ganando consenso. Su llegada representa una apuesta por un defensor que ya sabe lo que es ganar títulos, asumir responsabilidades y competir en contextos exigentes.

Con 25 años, más de 90 partidos profesionales y un palmarés que respalda su recorrido, Elizalde aterriza en Bogotá para asumir uno de los retos más importantes de su carrera. Millonarios suma un zaguero joven, campeón y con hambre de seguir creciendo, una combinación que explica por qué su fichaje genera tanta expectativa.