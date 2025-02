La respuesta de Gustavo Serpa que abrió el debate fue: “(…) Ya sabemos qué pasó en ese partido en Pasto. ¿Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en 3 oportunidades que tuvo?”, fue lo que dijo el presidente de la Junta Directiva del cuadro albiazul, en mención al último duelo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-2 en que el equipo empató y quedó eliminado.

Esa declaración hecha durante la asamblea del club, generó debate entre los aficionados y medios de comunicación. Ante la necesidad de aclarar sus palabras, Serpa enfatizó su postura sobre el rol de la dirigencia en el armado del plantel y la imposibilidad de controlar factores como la ejecución de jugadas específicas en el campo. En este contexto, hizo énfasis en que su mención de Falcao no tenía la intención de responsabilizarlo, sino de ejemplificar cómo en el fútbol influyen múltiples factores más allá de la planificación de los directivos.

Gustavo Serpa y la responsabilidad de la dirigencia de Millonarios en la conformación del equipo

Durante la asamblea del club, Gustavo Serpa abordó el desempeño de Millonarios en la temporada, destacando que el equipo quedó a un gol de la final en el partido contra Pasto. En su discurso, resaltó que la dirigencia es responsable de armar un plantel competitivo y llevar al equipo a lo más alto de la reclasificación. Sin embargo, también subrayó que no es posible prever el desenlace de cada jugada dentro del terreno de juego.

«¿Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo?», cuestionó Serpa, en referencia a situaciones puntuales del partido. Su afirmación se basó en la premisa de que la gestión dirigencial garantiza las condiciones para la competitividad, pero los resultados finales dependen de la ejecución de los jugadores en el campo.

La aclaración de Gustavo Serpa sobre lo dicho de Falcao

Serpa consideró necesario aclarar su postura para evitar interpretaciones erróneas. «Yo no le estoy echando la culpa de nada a nadie», enfatizó, agregando que la dirigencia de Millonarios siempre ha asumido su responsabilidad en la gestión del equipo. Además, reiteró que su mención a Falcao no tenía la intención de señalarlo de manera individual, sino de ejemplificar cómo los desenlaces de los partidos dependen de múltiples factores.

«Falcao García es nuestro máximo ídolo y estrella. Estoy haciendo una referencia para que no la usen de manera equivocada, ni mucho menos para que digan que estoy cargando contra él. Estoy poniendo un ejemplo, de cómo nosotros como gestores somos responsables de una cosa, pero no podemos responder por todas, porque en el fútbol el azar existe. ¿Usted cree que si esa pelota hubiera entrado en el minuto 2 o 3, la historia no hubiera sido distinta?».

Insistió en que la dirigencia responde por la planificación y la conformación del equipo, pero no puede controlar situaciones dentro de los partidos. Para reforzar su argumento, mencionó el caso de Leo Castro, quien también tuvo una oportunidad clara que terminó impactando en el palo.

La referencia de Gustavo Serpa no fue solo hacia Falcao

En esa misma línea de lo dicho sobre Falcao en primera instancia, Gustavo Serpa dijo: “(…). Somos responsables, de ser competitivos. Pero nosotros (los directivos) no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leo Castro, Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido. Yo respondo por esto y así hay que medir. Por eso los números importan y no puede primar el sentimiento cuando uno está manejando y tiene semejante responsabilidad como manejar un equipo de estos”.

Según el directivo, aunque un equipo sea estructurado con jugadores de alto nivel y tenga una estrategia bien definida, hay aspectos impredecibles que pueden determinar el resultado de un partido. Con estas declaraciones, el presidente de la Junta Directiva de Millonarios buscó reafirmar su compromiso con el equipo y su hinchada, dejando en claro los alcances y limitaciones de la gestión dirigencial en el fútbol profesional.