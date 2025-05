Millonarios sigue consolidando un modelo deportivo que apuesta por el talento joven y la formación en casa. En medio del proceso liderado por David González como entrenador, uno de los nombres que empieza a tener protagonismo es Nicolás Arévalo, mediocampista bogotano, canterano del club y confeso hincha embajador.

Con 22 años, Arévalo ya acumula partidos en Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, y representa el perfil de jugador que Millonarios quiere consolidar en su estructura: formado en la cantera, con proyección internacional y comprometido con los colores que defiende.

Nicolás Arévalo, del barrio La Florida al sueño azul

Nicolás Arévalo nació en Bogotá, en 2003, y creció en el barrio La Florida, donde empezó a jugar fútbol de manera informal. Su primer acercamiento al mundo competitivo se dio con la escuela Juventus. También estuvo en el club El Minuto FC y la Selección Bogotá. Posteriormente recibió la oportunidad de realizar pruebas en Millonarios, gracias al profesor Édgar Moreno, quien identificó su potencial.

En 2021 fue aceptado en las divisiones menores del club, donde inició un proceso progresivo que lo llevó a destacar como volante. Su disciplina, inteligencia táctica y compromiso fueron claves para ascender dentro de la estructura formativa de Millonarios.

Libertadores sub-20: el punto de partida internacional

Uno de los momentos importantes en su proceso se dio en 2022, cuando fue parte del equipo de Millonarios que disputó la Copa Libertadores sub-20 en Ecuador. En ese torneo enfrentó a Peñarol, Internacional y LDU Quito, siendo titular en todos los encuentros y compartiendo plantel con jugadores como Óscar Cortés, Álex Moreno Paz, Samuel Asprilla y Beckham Castro, bajo la dirección técnica de José Daniel Gómez.

En esa competencia internacional comenzó a mostrar su capacidad para manejar la mitad del campo, con buen pase, cobertura y lectura de juego. Fue una experiencia que potenció su desarrollo y lo preparó para dar el salto al profesionalismo.

El debut profesional con Gamero y la emoción como hincha de Millonarios

Su debut en el primer equipo se produjo en 2023, de la mano de Alberto Gamero, en un partido de Liga BetPlay ante Jaguares de Córdoba. Ingresó por Óscar Cortés. Para Nicolás, fue un momento inolvidable: “Es una locura jugar en el equipo de tus amores, del que eres hincha”, declaró en entrevista con la prensa oficial del club.

Ese mismo año consiguió su primera asistencia profesional, en un partido frente a Boyacá Chicó, donde habilitó a Luis Paredes para uno de los goles del empate definitivo. Fue el inicio de una temporada en la que comenzó a sumar minutos y a integrarse al ritmo competitivo del plantel principal.

2025: el año de su consolidación con David González como entrenador de Millonarios

La temporada 2025 ha sido la más activa para Nicolás Arévalo en el equipo profesional. Bajo la dirección técnica de David González ha disputado 10 partidos oficiales, mostrando evolución en su juego, mayor presencia en el mediocampo y un entendimiento más claro de las funciones tácticas en un equipo que prioriza la posesión y el orden.

Sobre el DT, Arévalo destaca el acompañamiento personalizado: “Es un entrenador al que le gusta el trabajo, le gusta mostrarte los mínimos detalles, está pendiente del qué puedes mejorar. Eso ha sido de utilidad para mí en la posición. Se lo valoro mucho al profe”, contó en entrevista en CARACOL RADIO.

A la fecha, suma 22 partidos profesionales, con apariciones tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana (vs. Once Caldas) y en la Copa Libertadores (vs. Flamengo), lo que habla de la confianza que ha ganado dentro del cuerpo técnico y del club.

Nicolás Arévalo, un volante con proyección y contrato hasta 2027

Arévalo se desempeña como un mediocampista con capacidad de recuperación, pase seguro y lectura para posicionarse bien en campo propio y rival. Aunque su presencia no siempre se ve reflejada en los números, ha demostrado ser un futbolista funcional, que cumple con su rol y que entiende el juego desde la inteligencia más que desde la espectacularidad.

El club lo proyecta como uno de los jugadores con proyección a mediano plazo y, por eso, tiene contrato hasta junio de 2027, asegurando su vínculo con Millonarios en plena etapa de crecimiento deportivo. La de Nicolás Arévalo es una de las historias que reflejan el trabajo de base de Millonarios. Hincha del club, canterano y volante en formación constante, hoy está dando pasos firmes en el profesionalismo, con la camiseta que soñó vestir desde niño. El camino aún es largo, pero su presente ya lo ubica como una de las caras nuevas con mayor proyección en el mediocampo embajador.