En Millonarios FC, mientras la competencia entra en su fase más exigente, la planificación deportiva no se detiene. El calendario avanza y, paralelamente, en las oficinas del club ya se toman decisiones estructurales pensando en el segundo semestre de 2026.

En ese contexto, la dirigencia del conjunto Embajador ha evaluado a tres jugadores que finalizan contrato el próximo 30 de junio de 2026. A falta de pocos meses para ese momento, en el club ya hay posturas prácticamente definidas sobre el futuro de cada uno.

Se trata de Jorge Cabezas Hurtado, Alex Stik Castro y David Mackalister Silva, tres casos distintos que reflejan el presente y la proyección del equipo.

Jorge Cabezas Hurtado: una apuesta que no prosperó

El caso de Jorge Cabezas Hurtado es, quizá, el más claro dentro de la planificación de Millonarios. El delantero de 22 años no continuará en el club una vez finalice su vínculo.

El atacante llegó en julio de 2025 como una apuesta impulsada desde la presidencia, procedente del Watford de Inglaterra, bajo un acuerdo de préstamo. Sin embargo, su paso por el equipo no logró consolidarse.

Su rendimiento deja cifras que explican la decisión:

21 partidos disputados (sin completar la mayoría)

0 goles anotados

Poca continuidad con distintos entrenadores

Cabezas Hurtado pasó por la consideración de David González, Hernán Torres y actualmente Fabián Bustos, sin lograr convencer a ninguno. Hoy, en el esquema del técnico argentino, parte claramente desde atrás frente a nombres como Radamel Falcao, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Con este panorama, en Millonarios FC ya es un hecho que:

No se hará uso de la opción de compra

No se buscará extender el préstamo

El delantero deberá regresar a su club de origen, cerrando una etapa sin mayor impacto.

Alex Stik Castro: rendimiento irregular que complica su futuro

El caso de Alex Stik Castro es menos definitivo, pero apunta en la misma dirección.

El extremo antioqueño de 32 años también llegó en el mercado de mitad de 2025 y, desde entonces, ha mostrado un rendimiento irregular. Aunque ha tenido momentos puntuales de buen nivel, nunca logró sostener una versión que lo consolidara como pieza clave.

En su paso por Millonarios, se destacan:

Chispazos de desequilibrio por banda

Buenas acciones individuales aisladas

Falta de regularidad en su rendimiento

Dentro del actual sistema de Fabián Bustos, el jugador no tiene un lugar asegurado, especialmente en el once titular.

Desde la dirigencia valoran aspectos como:

Su profesionalismo

Su compromiso dentro del grupo

Sin embargo, a tres meses del final de su contrato, el panorama es claro: su renovación luce poco probable.

Incluso, en los últimos días ha trascendido que el jugador ya estaría en conversaciones con Deportivo Pasto, lo que podría anticipar su salida para el segundo semestre de 2026.

David Mackalister Silva: una decisión que pasa por el ídolo

El caso de David Mackalister Silva es completamente distinto y tiene un componente especial.

A su casi 40 años, el capitán de Millonarios es una figura histórica del club, con más de una década defendiendo la camiseta y un legado que lo posiciona como uno de los grandes referentes de la institución.

Su situación no se define desde el rendimiento, sino desde lo personal.

Actualmente, el mediocampista analiza dos escenarios:

Retiro profesional inmediato , para iniciar su carrera como entrenador

, para iniciar su carrera como entrenador Extender su contrato por seis meses, hasta diciembre de 2026

Desde el club, la postura es clara: la decisión que tome será respetada en su totalidad. La dirigencia ha manifestado plena disposición para acompañar al jugador en cualquiera de los caminos que elija.

La continuidad de ‘Maca’ no es solo un tema deportivo, sino también emocional e institucional.

Millonarios FC: el nuevo mercado empieza a tomar forma

Las decisiones sobre estos tres jugadores hacen parte de una estrategia más amplia en Millonarios FC. El club no solo evalúa renovaciones, sino que busca ajustar la base del plantel para afrontar los retos del segundo semestre.

Entre los objetivos principales están:

Competir por la Liga BetPlay

Tener protagonismo en la Copa Sudamericana

Mantener un equilibrio entre experiencia y renovación

En ese sentido, la salida de jugadores con bajo impacto abriría espacio para nuevas incorporaciones, mientras que la posible continuidad de referentes aportaría estabilidad.

Planificación, clave para lo que viene en Millos

En el fútbol colombiano, donde los mercados de fichajes suelen ser determinantes, este tipo de decisiones marcan el rumbo de los equipos.

Millonarios lo tiene claro: el margen de error es mínimo y cada movimiento debe responder a una lógica deportiva.

Por eso, la evaluación de casos como Jorge Cabezas Hurtado, Alex Stik Castro y David Mackalister Silva no es casual. Es parte de un proceso que busca sostener la competitividad del equipo.

El segundo semestre se acerca y, en el Embajador, el futuro ya empezó a jugarse fuera de la cancha.