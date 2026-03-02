Michael Rangel volvió a ser noticia en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. El delantero campeón con América de Cali en 2019 buscó regresar al club escarlata, se puso públicamente a disposición y sostuvo diálogos con la dirigencia, pero finalmente la negociación no prosperó. En un semestre en el que el equipo priorizó otras opciones ofensivas como la llegada de Tomás Ángel, el atacante tomó un nuevo rumbo para continuar su carrera.

A sus 34 años, el goleador decidió aceptar una propuesta del exterior y ya tiene destino confirmado. Rangel es nuevo delantero del Club Aurora en el fútbol boliviano, equipo al que llega tras finalizar su contrato con Llaneros. La noticia marca el cierre de una historia que generó expectativa entre hinchas escarlatas, especialmente por el recuerdo de su aporte en la Estrella 14.

Michael Rangel priorizó volver a América de Cali

Desde el momento en que quedó como agente libre tras su salida de Llaneros, Michael Rangel dejó claro su deseo de regresar a América de Cali. En entrevistas y declaraciones públicas manifestó que quería volver al club que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Incluso se conoció que sostuvo conversaciones con la presidenta Marcela Gómez, en las que expresó su disposición para volver al equipo. En América lo analizaron como opción dentro de la búsqueda de delanteros que lideraba el técnico David González, quien buscaba refuerzos para acompañar el proyecto ofensivo del club.

La posibilidad generó ilusión en parte de la hinchada escarlata, que recuerda los goles de Rangel en 2019 y su papel clave en el título de Liga BetPlay.

Por qué América de Cali eligió otra opción en ataque

Aunque el nombre de Michael Rangel estuvo en carpeta, América de Cali decidió apostar por otra alternativa en el mercado. El club avanzó por Tomás Ángel como refuerzo ofensivo, dentro de un plan que busca mezclar juventud, proyección y nuevas características para el ataque.

El equipo escarlata ha reforzado su plantel con nombres como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Darwin Machis, buscando variantes en ofensiva que aporten movilidad, presión alta y gol. En ese contexto, el perfil de Tomás Ángel encajó mejor en la idea del cuerpo técnico. La decisión no cerró las puertas de forma definitiva a Rangel, pero sí definió el rumbo del mercado en ese momento.

Fichaje confirmado: Michael Rangel jugará en Aurora de Bolivia

Tras no concretarse su regreso a América de Cali, Michael Rangel definió su futuro y firmó con Aurora en el fútbol boliviano. El club confirmó su llegada como nuevo delantero para la temporada 2026.

Rangel llega tras un año con Llaneros, equipo en el que jugó 32 partidos y anotó 5 goles. Ahora tendrá una nueva oportunidad en el exterior, en una liga donde buscará recuperar protagonismo y continuidad. El fichaje representa su quinto equipo fuera de Colombia, consolidando una carrera internacional que ha tenido varias etapas.

La carrera internacional de Michael Rangel

A lo largo de su trayectoria, Michael Rangel ha jugado en varios clubes fuera de Colombia. Su recorrido incluye pasos por:

Kasimpasa (Turquía)

Mazatlán (México)

Aucas (Ecuador)

Central Córdoba (Argentina)

Aurora (Bolivia)

Ese recorrido internacional muestra la experiencia acumulada por el delantero, que ha competido en distintos estilos de juego y ligas del continente. Para Aurora, su llegada representa sumar un atacante con recorrido, experiencia en títulos y conocimiento del fútbol sudamericano.

El recuerdo de Michael Rangel en América de Cali

El paso de Michael Rangel por América de Cali dejó una huella importante. En 2019 fue uno de los goleadores del equipo campeón, aportando 13 goles en 23 partidos de Liga y consolidándose como pieza clave del título.

En total, marcó 18 goles en 32 partidos con la camiseta escarlata. Su rendimiento fue determinante en la conquista de la Estrella 14, un campeonato muy esperado por la hinchada. Por eso, cada vez que surge la posibilidad de su regreso, el tema genera emoción entre los aficionados.

El nuevo reto de Michael Rangel en Bolivia

En Aurora, Michael Rangel tendrá el reto de volver a ser protagonista en el área rival. Su experiencia en títulos, su recorrido internacional y su capacidad goleadora serán claves en su nuevo club.

Para el delantero, esta etapa representa una oportunidad de seguir compitiendo a alto nivel y demostrar que aún puede marcar diferencias. Mientras tanto, en América de Cali queda el recuerdo de un campeón que quiso volver, priorizó al club y terminó tomando otro camino en su carrera profesional.