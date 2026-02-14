Tras un inicio turbulento en liga y con el proceso del entrenador Alejandro Restrepo en entredicho, el Deportivo Independiente Medellín logró sacudirse en la pasada jornada con un triunfo convincente en la frontera ante Cúcuta. Ese 1-3 trajo un respiro necesario para un plantel que venía golpeado y bajo fuerte presión. Ahora, en condición de local frente a Deportivo Pereira, el equipo rojo busca confirmar que está en franco ascenso y comienza a dejar atrás la crisis. En el Atanasio todavía hay murmullos, pero la noche de este sábado de San Valentín se presenta como una oportunidad ideal para la reconciliación con su hinchada.

Independiente Medellín vs Deportivo Pereira: Dónde Ver HOY EN VIVO por TV y Streaming

Partido: Medellín vs Pereira

Medellín vs Pereira Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Sábado 14 de febrero de 2026 Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 7)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 7) Árbitro: Andrés Rojas

Andrés Rojas Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

El proceso de Restrepo y el primer alivio

El ciclo de Alejandro Restrepo al frente del DIM comenzó el 7 de agosto de 2024 y ya completa un año y seis meses. En ese tiempo, el equipo ha disputado dos finales del fútbol colombiano y ha intentado consolidar una identidad de juego que ha tenido altibajos. Sin embargo, el arranque de 2026 fue el momento más complejo del proceso, con cuatro partidos sin ganar que pusieron en duda la continuidad del proyecto.

La victoria 1-3 ante Cúcuta cortó esa racha negativa y significó el primer paso para sacar a flote un barco que parecía hundirse. Ahora, en casa y con el respaldo —aunque crítico— de su afición, el Medellín apunta a sumar su segunda victoria en el Apertura y escalar posiciones en la tabla.

Un partido especial y un reto internacional en el horizonte

El compromiso ante Deportivo Pereira tiene un condimento emocional para Restrepo. Fue precisamente con el conjunto matecaña donde consiguió su primer y único título de Liga, tras vencer al DIM en el Clausura 2022. Esta vez, el entrenador antioqueño estará en la otra orilla, buscando consolidar su proceso.

Además, un triunfo fortalecería la confianza de cara al desafío internacional que se avecina: la visita a Liverpool de Uruguay por la ida de la segunda ronda previa de la Copa Libertadores. El grupo sabe que necesita llegar con impulso anímico y mejores sensaciones futbolísticas.

En la previa, el técnico valoró el respaldo de sus dirigidos, aunque dejó claro que el apoyo real debe verse en el campo de juego. Destacó la entrega de quienes han sido titulares y también de los que ingresan desde el banco, subrayando que la competencia interna es clave para sostener el proyecto.

Pereira, urgido y con números en rojo

Del otro lado, el Deportivo Pereira atraviesa una situación delicada. Ubicado en la casilla 18 con apenas dos puntos de 15 posibles, el equipo dirigido por Arturo Reyes necesita sumar con urgencia. Ha marcado cuatro goles y recibido ocho, reflejo de un inicio irregular.

El cuadro matecaña acumula once partidos sin ganar contando el cierre del año pasado. Su último triunfo en Liga fue en octubre de 2025, y como visitante el panorama es aún más preocupante: no celebra fuera de casa desde marzo del año anterior. La obligación de reaccionar es evidente, aunque el favoritismo recae sobre el Medellín.