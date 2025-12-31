Atlético Nacional continúa moviéndose con determinación en el mercado de fichajes y una de las prioridades claramente identificadas por la dirigencia es la contratación de un lateral derecho que eleve la competencia interna. Con ese objetivo, el nombre de Mateo Puerta comenzó a ganar terreno de manera sostenida dentro del club, al punto de convertirse en una alternativa real y avanzada para reforzar la plantilla del Rey de Copas de Colombia.

La necesidad no es nueva. Desde hace varias semanas, el cuadro Verdolaga viene analizando perfiles que puedan competir de tú a tú con Andrés Felipe Román, titular indiscutido en esa posición durante los dos últimos años. La reciente salida de Joan Castro aceleró el proceso y obligó al club a tomar decisiones con mayor precisión.

Una búsqueda exigente para una posición clave

En Atlético Nacional tenían claro que el reemplazo de Castro no podía ser un nombre de proyección a largo plazo, sino un futbolista con recorrido, personalidad y capacidad real de disputar el puesto desde el primer día. Bajo ese criterio, el primer apuntado fue Santiago Arias, lateral internacional colombiano que quedó libre tras su paso por Bahía de Brasil.

Arias sostuvo al menos dos conversaciones extensas con el gerente deportivo Gustavo Fermani, pero pese a la buena predisposición de ambas partes, el acuerdo no avanzó. En Nacional entendieron rápidamente que las pretensiones salariales del jugador no se ajustaban a la realidad económica del fútbol colombiano, motivo por el cual la operación quedó prácticamente estancada, a pesar del deseo del propio Arias de vestir la camiseta del club del que es hincha desde niño.

Mateo Puerta, el plan B que seduce a todos

Con el escenario de Arias enfriándose, Nacional activó de inmediato un plan B que, con el paso de los días, terminó convirtiéndose en una opción incluso más convincente: Mateo Puerta Peláez, lateral derecho de 28 años, actualmente en Águilas Doradas.

El perfil del jugador encaja con precisión en lo que busca el cuerpo técnico. Puerta se encuentra en una edad ideal de madurez futbolística, conoce a fondo la Liga BetPlay, tiene regularidad competitiva y, además, su situación contractual facilita la negociación. Águilas Doradas estaría solicitando alrededor de 500.000 dólares para liberar al futbolista, quien aún tiene seis meses más de contrato, una cifra considerada negociable por la dirigencia verdolaga.

Un regreso con valor emocional

Más allá de lo deportivo y económico, hay un componente emocional que juega a favor de la operación. Mateo Puerta hizo parte de Atlético Nacional en sus divisiones inferiores y, aunque en su momento salió libre del club por razones que nunca quedaron del todo claras, mantiene intacto el deseo de regresar y cumplir el sueño de jugar en el primer equipo profesional.

Ese anhelo fue expresado de manera directa en los diálogos que ya sostuvo con Gustavo Fermani. Incluso, según se conoció desde el entorno del club, el jugador dejó claro que su disposición es total, al punto de manifestar que estaría listo para sumarse de inmediato a los entrenamientos en Guarne, la sede deportiva del Verdolaga.

Buen recibimiento en la hinchada y equilibrio interno

La posibilidad de la llegada de Puerta también fue bien recibida por la exigente hinchada de Atlético Nacional, que ve con buenos ojos la incorporación de un lateral que pueda alternar con Román y elevar el nivel de competencia interna. Para muchos aficionados, esa presión sana podría beneficiar al equipo en momentos donde el rendimiento del titular ha mostrado algunas irregularidades.

En paralelo, el cuerpo técnico encabezado por Diego Arias mantiene una visión clara sobre el desarrollo del juvenil Cristian Uribe, quien dejó buenas sensaciones en sus apariciones durante 2025. La idea es que Uribe continúe sumando minutos de manera gradual, pero acompañado por un jugador de mayor recorrido que le permita crecer sin cargar con toda la responsabilidad.

Un escenario favorable, pero que exige decisión

En este punto, el panorama está claramente trazado. Atlético Nacional conoce las condiciones contractuales de Mateo Puerta, sabe que sus pretensiones salariales encajan en el presupuesto y tiene claro que el jugador prioriza vestir la camiseta verdolaga por encima de otros intereses.

Si bien América de Cali y Atlético Bucaramanga realizaron sondeos en los últimos días, el lateral derecho ha decidido esperar una definición del conjunto paisa antes de avanzar con cualquier otra negociación. Todo indica que, si Nacional acelera en los tiempos, el fichaje podría cerrarse sin mayores obstáculos.

Las cartas están sobre la mesa. El interés es real, los diálogos están abiertos y el deseo es compartido. Ahora, la pelota está del lado del Verde paisa.