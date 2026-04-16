La incertidumbre se disipó en el entorno de América de Cali. Luego de varios días de espera, el club confirmó el diagnóstico de Mateo Castillo, una de sus piezas más importantes en este 2026, y trazó el plan de recuperación que marcará su regreso a las canchas.

Confirmado el diagnóstico: distensión de ligamentos

El lateral derecho de 22 años, Mateo Castillo, sufrió la lesión la semana pasada en Ecuador, durante la visita del América a Macará por la Copa Sudamericana. En una jugada aislada, sin contacto con rivales, el futbolista intentó un recorte y su pierna derecha quedó “clavada” en el césped, generando de inmediato gestos de dolor que encendieron todas las alarmas.

El jugador tuvo que abandonar el compromiso de forma inmediata, mientras el cuerpo médico ya anticipaba un panorama delicado.

Durante los días posteriores, el diagnóstico definitivo se hizo esperar debido a la fuerte inflamación en la zona afectada, lo que impedía una lectura precisa de la lesión. Aun así, los galenos del club mostraron experiencia y precisión al anticipar que se trataría de un problema ligamentario.

Finalmente, tras los exámenes correspondientes, se confirmó que Castillo presenta una distensión de ligamentos, descartando escenarios más graves.

🚨🔴 Se prenden las alarmas en @AmericadeCali: ¡Mateo Castillo sale lesionado de su rodilla izquierda! pic.twitter.com/bynCKgcFtn — AntiNoticias 🔥🎙️ (@AntiNoticiasCo) April 10, 2026

Tiempo de recuperación y fecha de regreso

Con el panorama ya claro, el plan de recuperación se activó de inmediato. El objetivo es llevar un proceso intenso pero controlado, evitando recaídas o riesgos innecesarios.

Según lo proyectado por el cuerpo médico y el cuerpo técnico, el tiempo estimado de baja será de aproximadamente cuatro semanas.

La fecha marcada en el calendario es concreta:

Regreso estimado: 19 de mayo

19 de mayo Partido objetivo: América de Cali vs Tigre

América de Cali vs Tigre Competencia: Copa Sudamericana (fecha 5 de la fase de grupos)

(fecha 5 de la fase de grupos) Escenario: Estadio Pascual Guerrero

Esa jornada aparece como el punto ideal para que el jugador vuelva a competir, siempre y cuando cumpla con éxito cada fase de su recuperación.

Una baja sensible, pero menos grave de lo esperado

Aunque la ausencia del jugador oriundo de Sincelejo representa un golpe para el equipo, dentro del club hay una sensación de alivio. Las imágenes de la jugada generaron temor de una lesión de mayor gravedad que incluso pudiera marginarlo por el resto del año.

No fue así.

El lateral se había consolidado como titular indiscutido en el esquema del técnico y atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Por eso, la noticia impactó de lleno en la hinchada, que rápidamente reaccionó con mensajes de apoyo, pidiéndole al jugador que priorice una recuperación completa.

Números que explican su importancia

Antes de la lesión, Mateo Castillo venía siendo uno de los futbolistas más regulares del plantel en la temporada 2026. Sus cifras respaldan ese protagonismo:

16 partidos disputados 14 por Liga BetPlay 2 por Copa Sudamericana

Más de 1300 minutos en cancha

2 goles anotados

Más allá de los números, su aporte va en línea con características muy marcadas: intensidad por banda, capacidad de proyección y una virtud particular para aparecer en zona ofensiva como un auténtico cazador de rebotes, lo que ya le permitió convertir goles de media distancia.

América ajusta mientras espera su regreso

Durante su ausencia, el cuerpo técnico deberá ajustar piezas en una zona clave del campo, especialmente en un tramo decisivo del semestre donde el equipo se juega su clasificación tanto en el ámbito local como internacional.

Castillo se perderá compromisos importantes en la Liga BetPlay y en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero el escenario es mucho más alentador de lo que se temía inicialmente.

En definitiva, la noticia deja una doble lectura para el entorno escarlata: preocupación por la baja de un jugador clave, pero tranquilidad al saber que su regreso está cerca y que no se trata de una lesión de largo plazo.

Ahora, el foco está en respetar los tiempos. Porque en este punto del semestre, tan importante como volver, es hacerlo bien.