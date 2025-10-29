Tercer partido consecutivo con triunfo para Águilas Doradas en la Liga BetPlay y cuarta victoria en las recientes 5 jornadas. Con eso, el equipo que ahora dirige el español Jonathan Risueño entró seriamente en la pelea por la clasificación a cuadrangulares.
Empezó la Fecha 18 con victoria sobre Envigado y con ella arribó a 27 puntos en la tabla de posiciones. Se aseguró terminar la jornada en el grupo de clasificados y encarará el último par de fechas dependiendo de sí mismo para llegar a la siguiente fase, algo que parecía impensado a mediados del certamen.
Los partidos de la Fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-2
- Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira (Patrick Preciado, Yoshan Valis y Santiago Jiménez)
- Águilas Doradas 1-0 Envigado (Jorge Obregóm)
- Deportivo Cali 0-1 Alianza FC (Edwin Torres)
- La Equidad vs Fortaleza CEIF | Se juega el miércoles 29 de octubre
- Junior vs Santa Fe | Se juega el miércoles 29 de octubre
- DIM vs Atlético Bucaramanga | Se juega el miércoles 29 de octubre
- Once Caldas vs Millonarios | Se juega el miércoles 29 de octubre
- Unión Magdalena vs Deportes Tolima | Se juega el jueves 30 de octubre
- Llaneros vs Atlético Nacional | Se juega el jueves 30 de octubre
- Boyacá Chicó vs América de Cali | Sin fecha confirmada
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 18
En el inicio de la jornada 18, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.
- Atlético Bucaramanga: 34 puntos, +16 (17 partidos)
- Atlético Nacional: 31 puntos, +11 (17 partidos)
- Junior de Barranquilla: 31 puntos, +10 (17 partidos)
- Independiente Medellín: 31 puntos, +9 (17 partidos)
- Fortaleza CEIF: 31 puntos, +7 (17 partidos)
- Deportes Tolima: 29 puntos, +7 (17 partidos)
- Águilas Doradas: 27 puntos, +4 (18 partidos)
- Alianza FC: 26 puntos, +1 (18 partidos)
- Llaneros: 25 puntos, 0 (17 partidos)
- América de Cali: 23 puntos, +2 (17 partidos)
- Santa Fe: 22 puntos, +1 (17 partidos)
- Once Caldas: 22 puntos, -4 (17 partidos)
- Millonarios: 21 puntos, -4 (17 partidos)
- Deportivo Cali: 20 puntos, -5 (18 partidos)
- Deportivo Pereira: 18 puntos, -6 (17 partidos)
- Unión Magdalena: 18 puntos, -7 (17 partidos)
- Deportivo Pasto: 16 puntos, -4 (18 partidos)
- Envigado: 16 puntos, -10 (18 partidos)
- Boyacá Chicó: 16 puntos, -10 (17 partidos)
- La Equidad: 11 puntos, -17 (17 partidos).
Lo que le queda a Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2025-2
El equipo que ahora tiene como DT al español Jonathan Risueño, depende de sí mismo para estar en los cuadrangulares. Llegó a 27 puntos y tiene dos partidos por jugar:
- Visitante: Atlético Nacional (Fecha 19)
- Local: Deportes Tolima (Fecha 20).
Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 18)
El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.
- FRANCISCO FYDRISZEWSKI – INDEPENDIENTE MEDELLÍN: 10 GOLES
- Yoshan Valois – Deportivo Pasto: 9 goles
- Carlos Lucumí – Alianza FC: 8 goles
- Luciano Pons – Atlético Bucaramanga: 8 goles
- Jefry Zapata – Once Caldas: 7 goles
- Jannenson Sarmiento – Unión Magdalena: 7 goles.
- Ricardo Márquez – Unión Magdalena: 7 goles.