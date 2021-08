Liga BetPlay 2021-II: Los partidos de la fecha 5 que tendrán VAR

Aún no ha terminado la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-II y la Dimayor, ente que rige el fútbol colombiano, ya emitió cuáles serán los encuentros que contarán con VAR en la quinta jornada.

Este tema se convirtió de gran importancia en nuestro balompié; últimamente los partidos que más polémica han tenido son lo que tienen la ayuda del Video Arbitraje.

Cabe recordar que esta elección se hace de manera aleatoria y se eligen a 4 partidos por cada jornada, sin importar que en la fecha anterior ya haya contado con esta ayuda tecnológica un mismo equipo.

LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 5: Partidos con VAR

Independiente Medellín vs América de Cali

Deportivo Cali vs Millonarios FC

Patriotas FC vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Deportivo Pereira

Esta jornada irá viernes 13 de agosto con el duelo entre Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto y se extenderá hasta martes 17 del mismo mes con el encuentro entre Deportes Quindío vs. Atlético Bucaramanga.