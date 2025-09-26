Atlético Nacional continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida de Javier Marcelo Gandolfi hace dos semanas. Las directivas Verdolagas se han tomado su tiempo para analizar las hojas de vida de varios candidatos, entre técnicos colombianos y extranjeros, siendo estos últimos los de mayor preferencia. Sin embargo, un histórico del club, Leonel de Jesús Álvarez Zuleta, no oculta su ilusión por llegar al banquillo del equipo más grande de Colombia.

En diálogo con Arley Deportes, el actual entrenador del Atlético Bucaramanga volvió a dejar clara su posición sobre el tema:

«Que lo quieran a uno equipos grandes y de jerarquía como Nacional, es muy bueno también; pero todo lo asumo con tranquilidad. Estoy en Bucaramanga y tengo un compromiso enorme con la institución y con la hinchada. Hoy estamos aquí, y mañana no sabemos”.

El sueño de Leonel con Atlético Nacional

Las palabras del antioqueño reflejan la dinámica cambiante y feroz del fútbol. Aunque su presente lo mantiene al frente del Atlético Bucaramanga, Álvarez es consciente de que en cualquier momento podrían darse las circunstancias para ponerse el buzo de director técnico del Verdolaga, equipo del que ha confesado ser hincha desde siempre.

Eso sí, Leonel quiso ser claro para no generar malestar en la afición santandereana, que hoy lo respalda de manera masiva:

«Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz acá, sé que el fútbol tiene muchas idas y vueltas, pero mi compromiso acá es grande; la gente en Bucaramanga me entrega un cariño inmenso todos los días».

Las dificultades para que Leonel llegue al Verdolaga

Aunque como jugador fue referente de Nacional en los años 90 y como entrenador nunca ha ocultado su sueño de dirigirlo, existen varios factores que complican esa posibilidad en el corto plazo. Uno de ellos es la relación con los dueños del club, la familia Ardila Lulle, quienes no ven con buenos ojos algunas formas y estilos contractuales que Álvarez ha manejado en su carrera.

Al entrenador se le cuestiona la costumbre de blindar sus contratos con indemnizaciones elevadas y cláusulas que le permiten romper el vínculo en caso de incumplimientos mínimos. Ejemplos de esto se han dado en equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y en el extranjero, con antecedentes recientes en Emelec de Ecuador y Deportivo Pereira, además de demandas establecidas en su momento a Libertad y Cerro Porteño de Paraguay.

Más allá de lo contractual, también pesa en su contra la identificación que tuvo como técnico del Deportivo Independiente Medellín, a quien dirigió en dos etapas y con el que ganó dos títulos. Para parte de la dirigencia verdolaga, ese detalle todavía tiene relevancia.

Leonel Álvarez habló del supuesto interés de Atlético Nacional por contratarlo. Dejó claro que tiene contrato con Bucaramanga y que está comprometido con el equipo leopardo. pic.twitter.com/HgdEwkyGTh — Arleydeportes (@arleydeportes) September 24, 2025

Atlético Nacional espera definir su DT en pocos días

El presidente del club, Sebastián Arango Botero, junto al gerente deportivo Gustavo Fermani, son los encargados de tomar la decisión. Según lo expresado en días recientes, esperan anunciar al nuevo DT en los primeros días de octubre. Todo apunta a que será un extranjero y que la elección saldrá entre los uruguayos Vicente Sánchez y Alexander «Cacique» Medina, con quienes ya tendrían avanzado lo contractual y deportivo.

Este panorama deja a Leonel Álvarez en una situación compleja: pese a su deseo y vínculo histórico con Nacional, el club no parece dispuesto a darle la oportunidad por ahora.

La reglamentación también complica la llegada de Leonel

Otro obstáculo tiene que ver con la normativa de la Dimayor. Según el reglamento, un entrenador no puede dirigir dos equipos en la misma liga durante la misma temporada. En caso de ser contratado por Nacional, Leonel podría entrenar y planificar todo con el equipo, pero no estar en el banquillo durante los partidos oficiales, lo que resulta inviable para la dirigencia paisa.

Por ahora, Leonel Álvarez está concentrado en su campaña con Bucaramanga, donde vive un presente soñado. Marcha primero en la Liga con 24 puntos y ha generado una gran ilusión en la hinchada santandereana, que sueña con conquistar la segunda estrella del club. Ante este escenario, los seguidores del Leopardo ven casi imposible que su técnico abandone el barco en un momento tan crucial de la temporada.

Un futuro abierto para Leonel Álvarez

El DT antioqueño es consciente de que el fútbol está lleno de cambios inesperados. Su compromiso actual es con Bucaramanga, pero no descarta que más adelante pueda llegar el momento de dirigir al equipo de sus amores. Sus declaraciones lo dejan claro: sueña con Nacional, aunque sabe que su presente está pintado de amarillo.

Mientras tanto, Atlético Nacional sigue perfilando el nombre de su nuevo entrenador. La decisión está próxima y todo indica que la institución verdolaga se inclinará por un técnico extranjero. Para Leonel, la esperanza sigue intacta, aunque por ahora su lugar está en Bucaramanga, donde ya escribió un capítulo ilusionante en la Liga BetPlay.