El ambiente en Atlético Nacional parece haber tomado un nuevo rumbo tras la salida del técnico argentino Javier Gandolfi. Así lo confirmó este miércoles Camilo Cándido, lateral izquierdo del equipo, quien en rueda de prensa sorprendió con declaraciones poco comunes en el fútbol profesional. El uruguayo dejó claro que, con el cambio en la dirección técnica, el grupo sintió un aire diferente que ayudó a recomponer el ánimo de la plantilla.

Camilo Cándido habló sin filtros sobre el cambio

Con apenas 9 meses en la institución, Cándido se ha consolidado como titular indiscutible y uno de los líderes del vestuario. Desde ese rol, sus palabras llamaron la atención de periodistas y aficionados, especialmente porque fueron pronunciadas al lado del actual entrenador interino, Diego Arias.

«Pienso que todos los cambios son para mejorar. Las decisiones sobre la salida de Javier (Gandolfi) las tomaron las personas que las tenían que tomar. Trabajamos de buena manera con él, pero los resultados no eran positivos porque la burbuja que teníamos adentro con Javier no era positiva. Quizás el cambio de entrenador modificó la energía de nosotros como grupo por ese lado», afirmó el futbolista charrúa.

La declaración no pasó desapercibida, pues pocas veces los protagonistas reconocen públicamente tensiones internas que influyen en el rendimiento deportivo.

«La energía que teníamos no era la mejor»

Cándido fue más allá cuando uno de los periodistas presentes en la sede deportiva de Guarne le pidió ampliar sus sensaciones respecto al ambiente interno tras el cambio de entrenador.

«Hicimos un autoanálisis porque sabíamos que teníamos que cambiar y poner de nosotros, no es que ahora que está Diego íbamos a cambiar. Somos nosotros los que jugamos, tomamos buenas o malas decisiones. No es porque esté un técnico parado en la línea la energía va a ser buena o mala, sin embargo, con Javier los resultados llevaron a eso y se empieza a contagiar todo. Con Javier disfrutábamos entrenar, pero la energía que teníamos adentro del grupo no era la mejor», sentenció el lateral uruguayo.

Con estas palabras, Cándido dejó en claro que la plantilla reconoce su responsabilidad en lo sucedido, aunque también admitió que el entorno con Gandolfi se había vuelto insostenible.

🟢⚽¡Las declaraciones de Diego Arias y Camilo Cándido, técnico y defensor de Atlético Nacional, respectivamente, sobre lo que ha sido el trabajo en las últimas semanas y palpitando el juego ante Boyacá Chicó!#DespiertaWIN pic.twitter.com/6i5tp47Gmm — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2025

El futuro inmediato de Atlético Nacional con Diego Arias

Ya han pasado casi cuatro semanas desde la destitución de Javier Gandolfi, quien alcanzó a estar ocho meses al frente del Verdolaga. Aunque sus números no eran del todo negativos, la desconexión con la hinchada y con algunos jugadores terminó acelerando su salida.

Desde entonces, la dirigencia ha analizado varias alternativas colombianas e internacionales para tomar las riendas, pero sin llegar a una decisión definitiva. En ese contexto, Diego Arias, entrenador interino, se ha hecho cargo del equipo con dos victorias importantes frente a Unión Magdalena y Millonarios, lo que aumentó la confianza de los aficionados en su gestión.

«Nosotros hemos venido trabajando en devolverle la confianza a los muchachos y tratar de impregnar nuestra idea futbolística; yo siempre estaré al servicio de Atlético Nacional y seguramente las personas encargadas tomarán la mejor decisión para el club en cuanto al nuevo técnico», manifestó Arias.

El exvolante conoce como pocos la historia del club, ya que defendió la camiseta verde durante cinco años y fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2016, además de sumar 10 títulos oficiales en esa etapa.

Arias, opción para terminar el 2025

Aunque la búsqueda de un nuevo estratega continúa, dentro del club se ha planteado seriamente la posibilidad de que Arias concluya la temporada 2025 al frente del equipo. De esta manera, se ganaría tiempo para evaluar con mayor calma y sin presiones quién debe ser el técnico oficial de cara al próximo año.

Los hinchas, en su mayoría, han expresado en redes sociales que respaldan la continuidad de Arias por lo que resta de temporada, convencidos de que un cambio apresurado podría resultar contraproducente.

Entre tanto, las declaraciones de Camilo Cándido dejaron en claro que la energía en Atlético Nacional ha cambiado, que el grupo se siente más unido y que el reto inmediato está en mantener esa buena vibra para afrontar los partidos decisivos que se vienen en Liga y Copa BetPlay.