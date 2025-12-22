De manera silenciosa, pero con mucho impacto en el mercado, el futuro de Kevin Pérez se convirtió en una de las grandes novelas del Fútbol Profesional Colombiano. El extremo cartagenero no seguirá en Deportes Tolima y su nombre ya está sobre la mesa de tres clubes históricos que buscan dar un golpe de jerarquía para la temporada 2026.

La salida del atacante no se dio por falta de interés deportivo, sino por diferencias contractuales que terminaron cerrando un ciclo exitoso en Ibagué y abriendo un escenario altamente competitivo por su fichaje.

El fin del ciclo en Tolima y una decisión económica

El propio presidente del club, César Camargo, confirmó en entrevista con Radio Caracol que no fue posible llegar a un acuerdo con el jugador y su representante para extender el vínculo un año más. Según explicó, Kevin Pérez recibió propuestas económicas superiores desde otros equipos del FPC, cifras con las que el Tolima decidió no competir por política presupuestal.

De esta manera, el extremo de 28 años quedó en condición de agente libre, un factor clave que disparó el interés inmediato de varios clubes grandes del país.

Tres pesos pesados entran en la puja

Con el panorama claro, se conoció que Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Millonarios son los tres equipos que actualmente se disputan al atacante. No se trata de cualquier interés: los tres lo consideran una pieza diferencial para competir tanto a nivel local como internacional.

En esta carrera, Junior y Santa Fe parten con una ventaja deportiva relevante, ya que ambos aseguraron su presencia directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras coronarse campeones de Liga en 2025. Millonarios, por su parte, deberá disputar una fase previa de Copa Sudamericana, detalle que podría pesar en la decisión final del jugador.

Un extremo cotizado que queda libre

Kevin Pérez es un extremo rápido, desequilibrante y valiente en el uno contra uno, cualidades cada vez más escasas y valoradas en el fútbol colombiano. Actúa principalmente por la banda derecha, donde suele generar superioridad con velocidad y gambeta, además de tener llegada al gol.

Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 1,5 millones de dólares, aunque al quedar libre ningún club deberá pagar transferencia. El desenlace dependerá exclusivamente de la propuesta salarial, el proyecto deportivo y la vitrina internacional que cada institución pueda ofrecerle.

Junior acelera contactos y toma ventaja

En Barranquilla, el interés es concreto. Junior necesita un jugador con ese perfil, especialmente ante la ausencia prolongada de Déiber Caicedo, quien aún se recupera de una lesión y no estará disponible para el inicio del próximo semestre.

La familia Char, propietaria del club, ya sostuvo los primeros diálogos con Pérez para conocer sus condiciones. El primer acercamiento fue positivo y dejó buenas sensaciones, lo que hoy posiciona al cuadro rojiblanco como uno de los principales candidatos.

Santa Fe no olvida lo que sufrió en cancha

En Independiente Santa Fe el interés también es fuerte. El recuerdo aún está fresco: Pérez le marcó dos goles al conjunto cardenal en los Cuadrangulares de noviembre en El Campín, actuación que terminó de convencer a la dirigencia y al cuerpo técnico.

En el club bogotano lo ven como el reemplazo ideal de Harold Santiago Mosquera, quien fue figura en 2025 y recientemente firmó con Cerro Porteño. Santa Fe prepara una oferta formal que podría llegar en cuestión de días.

Millonarios, el primero que llamó

Aunque hoy parece correr desde atrás, Millonarios fue el primer club en contactar a Kevin Pérez. El pedido nació directamente del entrenador Hernán Torres Oliveros, quien incluso habló personalmente con el futbolista para expresarle su deseo de tenerlo en el proyecto 2026.

Desde lo económico y deportivo, el Azul parece en desventaja frente a sus competidores, pero ese contacto directo dejó una buena impresión en el jugador, razón por la cual en la interna no descartan del todo al Embajador.

Así, con tres gigantes del FPC en escena y con ofertas en preparación, el futuro de Kevin Pérez promete definirse pronto. La decisión no será sencilla, pero marcará uno de los movimientos más fuertes del mercado colombiano de cara a 2026.

Los números que hoy respaldan a Kevin Pérez

El extremo cartagenero, de 28 años, pone fin a su ciclo en Ibagué tras una temporada 2025 en la que Deportes Tolima alcanzó el subcampeonato de Liga. En ese año calendario, Kevin Pérez tuvo una participación constante: disputó 43 partidos de Liga, aportando 3 goles y 7 asistencias, además de recibir 11 tarjetas amarillas y una expulsión, reflejo de su intensidad en el juego.

A ese registro se le suman dos apariciones en la Copa Libertadores 2025, sin contribuciones directas en el marcador, para cerrar un total de 45 partidos oficiales en la temporada. En el balance general de su carrera profesional, el atacante acumula 182 partidos oficiales, habiendo defendido los colores de Atlético Bucaramanga, Leones y el propio Tolima.

Con el club pijao alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria al consagrarse campeón de Liga en 2021, logro que terminó de consolidarlo en la Primera División y lo proyectó como uno de los extremos más cotizados del FPC.