La final de la Liga BetPlay II-2025 comenzó con un golpe de autoridad de Junior de Barranquilla y con la confirmación de un nombre propio: José Enamorado. A los 5 minutos, el futbolista de 26 años abrió el marcador con un golazo que sintetizó todo lo que representa su presente: confianza, decisión, técnica y una lectura perfecta del momento. Fue el primer gran impacto de una final que arrancó eléctrica. Y, como si fuera poco, llegó al doblete a los 38.

No es una aparición aislada ni un destello casual. Enamorado atraviesa el mejor momento de su carrera y lo vuelve a demostrar cuando la exigencia es máxima. El gol ante Deportes Tolima no solo inclinó el inicio del partido; también añadió un nuevo capítulo a una historia que ya tiene peso específico en las definiciones. Con este tanto, Enamorado llegó a su tercer gol en finales con Junior, tras haber marcado también en la final de 2023 frente al DIM.

El golazo de José Enamorado que abrió la final de la Liga BetPlay 2025-2

La jugada que rompió el cero fue una postal de su versión más completa. Guillermo Paiva filtró un pase preciso al área y Enamorado, perfilado, controló con ventaja. Ganó en velocidad, llegó al área y allí ejecutó una gambeta limpia para eludir a Junior Hernández y, sin perder equilibrio, definió con un remate cruzado al ángulo, imposible para Neto Volpi.

La acción fue rápida, pero cada decisión estuvo cargada de calma y convicción. En finales, donde los detalles pesan el doble, Enamorado eligió bien cada gesto técnico. El Metropolitano estalló y Junior tomó el mando del partido desde el arranque, empujado por un futbolista que entiende los tiempos grandes.

Y el momento del doblete, antes del entretiempo

Enamorado no paró ahí. Cuando el equipo ya había aumentado la ventaja, él fue por más. Y así, a los 38 minutos, tuvo un nuevo mano a mano con Neto Volpi. Esta vez lo resolvió con clase, enviando la pelota por encima de su cuerpo. ¡GOLAZO! Impresionante definición para que la final pasara a ser goleada en ese momento.

Enamorado, decisivo otra vez: 3 goles en finales con Junior

El dato potencia el momento. José Enamorado ya sabe lo que es marcar en finales. En 2023, en la definición ante el DIM, también dijo presente en el marcador. Dos finales, dos goles. Una coincidencia que deja de serlo cuando se analiza su crecimiento y su capacidad para sostener el rendimiento bajo presión.

Marcar en finales no es solo cuestión de talento; exige personalidad y lectura del contexto. Enamorado reúne ambas condiciones y, con este gol ante Tolima, reafirma un rasgo que distingue a los jugadores de jerarquía: aparecen cuando el margen de error es mínimo.

Los números de Enamorado en el semestre con Junior

El doblete en la final llevó a José Enamorado a 7 goles en la Liga BetPlay II-2025, consolidándolo como uno de los goleadores del equipo en el semestre. A ese registro se suman 5 asistencias, un indicador claro de su influencia en la generación de juego y en la toma de decisiones en el último tercio.

Además, en la Copa BetPlay aportó 2 goles, completando una campaña integral: goles en Liga, goles en Copa y ahora goles en finales. Su producción no se limita a una racha; responde a un rol protagónico sostenido y a una lectura madura de su posición en el campo.

El prime de José Enamorado: madurez, confianza y determinación

A los 26 años, Enamorado atraviesa su prime futbolístico. La velocidad y el desequilibrio que siempre tuvo ahora se combinan con una toma de decisiones más fina, una mejor lectura de espacios y una eficacia superior en el área. El resultado es un jugador más completo, capaz de resolver partidos grandes.

Este crecimiento se explica por continuidad, confianza y responsabilidad. En Junior encontró un contexto que lo potencia: un sistema que lo libera, socios que lo buscan y un entorno que entiende su juego. En ese marco, Enamorado se transformó en una pieza determinante.

La conexión con Junior y el peso del Metropolitano

El estilo de Enamorado dialoga con la historia del club. Junior siempre se identificó con extremos atrevidos, capaces de romper líneas y encender a la tribuna. Enamorado se inscribe en esa tradición y la actualiza con números y momentos decisivos.

Su gol en la final refuerza una conexión especial con el Metropolitano, escenario donde ya dejó varias huellas en partidos clave. La tribuna lo reconoce y responde, y esa energía se traduce en confianza dentro del campo. En finales, ese vínculo pesa.

Alfredo Arias y la libertad para potenciar su talento

El rol de Alfredo Arias es clave en esta versión de Enamorado. El entrenador uruguayo le otorgó continuidad, le definió funciones claras y le dio libertad para encarar y resolver. En un plantel con competencia ofensiva, Enamorado se ganó su lugar por rendimiento y por impacto.

Arias supo administrar su posición, alternando zonas y responsabilidades, sin limitar su creatividad. El resultado está a la vista: un jugador que decide bien, elige mejor y ejecuta con precisión cuando el partido lo exige.