La estrella 11 brilla en Barranquilla, pero en Junior saben que no hay tiempo para dormirse. Con la Copa Libertadores 2026 en el horizonte, el campeón de la Liga BetPlay 2025-2 busca subir el listón y construir un equipo que pelee a nivel continental. Por eso, uno de los grandes nombres en carpeta es el de Luis Fernando Muriel, el delantero de 34 años que actualmente pertenece a Orlando City en la MLS.

El rumor dejó de serlo cuando el periodista Fabio Poveda lo confirmó: Junior ya presentó una oferta formal al club estadounidense. La intención es clara: lograr el fichaje de un ídolo de Selección Colombia, con experiencia en Europa y el deseo personal de volver a ponerse la camiseta del club de sus amores para disputar el torneo más importante del continente.

Luis Fernando Muriel: contrato, condiciones y deseos

Luis Fernando Muriel tiene contrato vigente con Orlando City y se extiende hasta 2026. Llegó al club estadounidense tras una extensa carrera en Europa, donde jugó en equipos como Udinese, Sampdoria, Sevilla y Atalanta. Sin embargo, su ciclo en la MLS podría cerrarse antes de tiempo si se dan las condiciones adecuadas.

Según Poveda, Orlando City estaría dispuesto a cederlo, pero hay una exigencia clave: que Junior asuma un alto porcentaje del salario del jugador. Esa es la primera gran barrera que deberá resolver el equipo colombiano para lograr el acuerdo. Aun así, el deseo del propio Muriel puede ser el factor diferencial. En su entorno confirman que quiere jugar la Copa Libertadores con Junior, lo que pone a Barranquilla como prioridad en su hoja de ruta.

La oferta de Junior a Orlando City por Luis Fernando Muriel

Junior ya dio el primer paso formal: envió una oferta al equipo de la MLS. Aunque no se conocen cifras oficiales, el ofrecimiento debería incluir la intención de asumir buena parte del salario del jugador, pensando en poder cumplir parcialmente con lo que exige Orlando.

Ahora, todo está en manos del club estadounidense. Se espera una respuesta en los próximos días. Mientras tanto, en Barranquilla crece la expectativa por lo que sería uno de los grandes fichajes en la historia reciente del fútbol colombiano.

La Libertadores como argumento clave del fichaje

Uno de los puntos más fuertes del plan de Junior para seducir a Muriel es el proyecto deportivo. El equipo acaba de ganar su séptimo título en torneos cortos y disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No solo será cabeza de serie, sino que además parte como uno de los clubes colombianos con mayor inversión y ambición.

Muriel, que nunca ha jugado la Libertadores, vería en esta oportunidad la posibilidad de cumplir un sueño pendiente y dejar huella en el continente. Es un argumento de peso frente a otras propuestas o la permanencia en la MLS.

Atlético Nacional también quiere a Luis Fernando Muriel

Junior no es el único interesado en Luis Muriel. Atlético Nacional también lo tiene en carpeta como fichaje estrella. El equipo paisa, que atraviesa un proceso de reconstrucción, busca un delantero de jerarquía y Muriel encaja perfectamente en ese perfil.

Nacional también cuenta con músculo financiero y podría igualar condiciones salariales. Sin embargo, a favor de Junior juega el componente emocional: Muriel nació en Santo Tomás (Atlántico), es hincha declarado del club y siempre ha manifestado su deseo de jugar allí.

Muriel y su impacto en el fútbol colombiano

El regreso de Luis Fernando Muriel al fútbol colombiano no sería un movimiento cualquiera. Hablamos de un delantero con 46 partidos con la Selección Colombia, 12 goles a nivel internacional y una carrera que lo consolidó en ligas como la Serie A de Italia.

Su presencia elevaría el nivel del torneo local, reforzaría el atractivo de Junior como protagonista de la Libertadores y marcaría un hito en el actual mercado de fichajes. Sería una apuesta por la jerarquía, el talento y el corazón.

Lo que viene en la negociación por Luis Fernando Muriel

Con la oferta presentada, Junior aguarda por la respuesta de Orlando City. En paralelo, continúa trabajando en otros frentes del mercado, pero sin perder de vista a Muriel, que es considerado el gran objetivo.

De darse el fichaje, Junior tendría en su delantera a jugadores como Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez, Titi Rodríguez y Luis Muriel, un cuarteto de lujo para afrontar los retos de 2026.