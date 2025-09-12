Junior de Barranquilla intentará este viernes, ante su público en el Metropolitano, sacudirse de la dura derrota sufrida contra Unión Magdalena en el Clásico de la Costa la semana pasada. En el grupo de jugadores Rojiblancos hay cierta ansiedad por demostrar por qué son los líderes del campeonato y dejar en claro que lo ocurrido en Santa Marta fue solo un tropiezo. En frente estará Equidad Seguros, un rival de campaña irregular, pero que históricamente ha hecho buenos partidos en Barranquilla.

Canales y streaming para ver hoy Junior FC vs La Equidad

Partido: Junior vs Equidad

Junior vs Equidad Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Viernes 12 de septiembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. CO

7:30 p.m. CO Evento: Liga BetPlay Dimayor II – Jornada 11

Liga BetPlay Dimayor II – Jornada 11 Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Luis Delgado Hurtado

Luis Delgado Hurtado Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior necesita recuperar confianza

Junior FC llega a este duelo con la necesidad de recuperar la tranquilidad y la confianza de su hinchada tras dos presentaciones decepcionantes: ante Atlético FC en Copa y frente a Unión Magdalena en el clásico costeño. No solo está en juego lo futbolístico, sino también la actitud, ya que al equipo se le vio por momentos pasivo y sin intensidad, algo que no cayó bien en los aficionados.

Un triunfo esta noche será clave para mantenerse en lo más alto de la tabla y calmar el nerviosismo. De lo contrario, el ambiente en torno al club podría tensarse aún más.

Cambios en la formación de Alfredo Arias

El entrenador Alfredo Arias hará varios cambios en el once titular. En la portería estará Jefferson Martínez, reemplazando al sancionado Mauro Silveira. En defensa, Edwin Herrera ocupará el lateral derecho por Jhomier Guerrero, mientras que Daniel Rivera entrará en la zaga central junto a Javier Báez. Por la izquierda seguirá Yeison Suárez, de muy buen rendimiento en el semestre.

En el mediocampo estarán Didier Moreno y Guillermo Celis, con José Enamorado, Yimmi Chará y Jesús Rivas más adelantados. En ataque regresa Guillermo Paiva, ya recuperado de su lesión de rodilla, en busca de aportar gol y liderazgo.

El ambiente en el Metropolitano de Barranquilla promete ser intenso, con una hinchada que espera la mejor versión de su equipo y que exige una victoria para seguir creyendo en el proyecto.

Junior vs Equidad: alineaciones probables

Junior FC: Jéfferson Martínez; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Carlos Esparragoza, Guillermo Celis; Yimmi Chará, José Enamorado, Jesús Rivas y Steven Rodríguez.

Director Técnico: Alfredo Carlos Arias.

La Equidad: Eduar Esteban; Yair Abonía, Mateo Rodas, Deyson Copete, Brayan Montaño; José Masllorens, Jean Colorado, Juan Castilla; Samir Mayo, Yulián Gómez y Kevin Parra.

Director Técnico: Diego Merino.