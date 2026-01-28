Mientras Atlético Nacional concentra la atención mediática en sus refuerzos y en la expectativa que genera el proyecto para una temporada 2026 exigente, el club también viene ejecutando, sin demasiado ruido, un mercado de salidas amplio y profundo. En ese contexto, en las últimas horas se confirmó una transferencia que no pasó inadvertida para la hinchada: la venta de Juan José Arias al Real Salt Lake de la MLS.

La operación se cerró de manera silenciosa, en pleno clima de euforia por la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango, y terminó por evidenciar que la reestructuración del plantel verdolaga avanza en más de un frente.

Juan José Arias, una salida que duele en Nacional

Juan José Arias, zaguero central de perfil derecho, es uno de los proyectos jóvenes más valorados que tenía Atlético Nacional. Con apenas 22 años, se había ganado un lugar importante dentro del plantel gracias a un estilo de juego alineado con las exigencias del fútbol moderno: buena técnica, salida limpia desde el fondo y capacidad para sostener líneas altas sin recurrir al juego brusco.

Justamente por esas características, su salida generó malestar en buena parte de la hinchada. El defensor fue transferido por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, monto que muchos consideran bajo para su proyección y edad. Hasta el momento, el club no informó si la operación corresponde a la venta total de sus derechos deportivos o a un porcentaje de los mismos.

Un hueco sensible en la zaga central

Más allá del aspecto económico, el golpe deportivo también se siente. Arias estaba proyectado como titular indiscutido para compartir la zaga con William Tesillo, una dupla que generaba altas expectativas para la temporada 2026.

Si bien Atlético Nacional cuenta con alternativas como el mismo Tesillo, César Haydar, Simón García y Royer Caicedo, la salida de Arias reduce el margen de maniobra en una zona clave del campo. Además, no está prevista una incorporación inmediata para reemplazarlo, y la eventual vuelta de Stefan Medina recién se daría, en el mejor de los casos, a partir del mes de julio.

Un mercado de salidas que pasó inadvertido

El buen ritmo en el mercado de fichajes ha eclipsado otras decisiones que el club viene tomando puertas adentro. Sin grandes anuncios, Atlético Nacional ha concretado múltiples salidas que obligan a una reorganización interna seria, tanto en lo deportivo como en la conformación del nuevo vestuario.

La idea de la dirigencia es clara: reducir cargas, ajustar el plantel y construir una mentalidad más fuerte que permita mejorar el rendimiento mostrado en 2025. En ese proceso, varias piezas han ido dejando la institución.

Emilio Aristizábal también saldrá del club

A la venta de Juan José Arias se suma otra novedad confirmada por el propio presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero. El delantero de 20 años Emilio Aristizábal no será tenido en cuenta por el técnico Diego Arias durante 2026 y saldrá a préstamo al exterior.

Aunque no se oficializó el destino, desde la prensa antioqueña trascendió que existen negociaciones avanzadas con clubes de Portugal y de la MLS, lo que confirma que el atacante seguirá su carrera fuera del país, al menos por esta temporada.

Las bajas confirmadas de Atlético Nacional para 2026

Con estas salidas, ya son 11 las bajas confirmadas en el plantel verdolaga, entre ventas definitivas, préstamos y finalizaciones de contrato. El mercado de salidas del Rey de Copas de Colombia hasta el momento se compone así:

Luis Marquínez (Deportes Tolima)

(Deportes Tolima) Joan Castro (Inter de Bogotá)

(Inter de Bogotá) Juan José Arias (Real Salt Lake – MLS)

(Real Salt Lake – MLS) Camilo Cándido (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Andrés Salazar (Riga FC – Letonia)

(Riga FC – Letonia) Kilian Toscano (Independiente Santa Fe)

(Independiente Santa Fe) Marino Hinestroza (Vasco da Gama)

(Vasco da Gama) Facundo Batista (Peñarol)

(Peñarol) Jayder Asprilla (Sheriff Tiraspol – Moldavia)

(Sheriff Tiraspol – Moldavia) Andy Batioja (Fortaleza FC)

(Fortaleza FC) Emilio Aristizábal (Portugal o MLS)

Así, mientras Atlético Nacional ilusiona con nombres de peso para el ataque, también redefine su estructura desde atrás hacia adelante. El mercado sigue abierto y las decisiones tomadas confirman que el 2026 verdolaga será el inicio de un ciclo profundamente renovado.