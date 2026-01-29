El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano sumó en las últimas horas un nombre de peso. El zaguero central uruguayo Joaquín Varela Moreno, de 27 años, logró finiquitar definitivamente su vínculo con Águilas Doradas, club con el que tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027. Tras varias semanas de negociaciones, el futbolista y la institución llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato en buenos términos, permitiéndole al defensor quedar libre y con total autonomía para elegir su próximo destino.

La salida representa un punto de inflexión para Varela, quien ahora puede analizar con mayor calma y estrategia las ofertas que tiene sobre la mesa. Aunque cuenta con propuestas del exterior, su prioridad inmediata pasa por continuar en Colombia, país donde logró consolidar su nombre y prestigio en la Liga BetPlay.

Un zaguero zurdo que gusta mucho en la Liga BetPlay

Desde su llegada al fútbol colombiano en junio de 2023, Joaquín Varela se ganó rápidamente el reconocimiento del aficionado en general. Zaguero central de perfil zurdo que destaca por su elegancia en la salida, buenos cierres, correcta ocupación de espacios y un notable juego aéreo en pelota quieta ofensiva.

Arribó procedente de Instituto de Córdoba al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en calidad de préstamo. Posteriormente pasó a Águilas Doradas en enero de 2024, club que adquirió sus derechos deportivos, aunque solo lo utilizó durante un semestre antes de cederlo nuevamente a préstamo primero al DIM y luego al Deportivo Cali.

Ese recorrido le permitió acumular continuidad, rodaje y conocimiento profundo del medio local, un factor que hoy juega a su favor en el mercado.

Ofertas del exterior y tres propuestas concretas en Colombia

En el presente, el defensor cuenta con:

Una oferta desde Argentina

Otra desde la Segunda División de México

Tres propuestas formales dentro del FPC

Según pudo establecerse desde su entorno, la decisión de Varela pasa por mantenerse en Colombia, donde se siente cómodo tanto en lo deportivo como en lo personal. De los clubes interesados, solo trascendió públicamente el nombre de Cúcuta Deportivo, mientras que las otras dos instituciones mantienen total reserva.

DIM y Deportivo Cali, opciones descartadas

Pese a su buen paso previo por dos clubes grandes del país, está confirmado que Joaquín Varela no regresará ni al DIM ni al Deportivo Cali en este semestre.

En el caso del conjunto antioqueño, el actual DT Alejandro Restrepo descartó su fichaje cuando fue consultado internamente. Del lado del Cali, aunque Alberto Gamero había manifestado interés en contar nuevamente con el jugador, las demoras en la resolución contractual con Águilas obligaron al club a cerrar otras incorporaciones y completar el cupo en zona defensiva.

América de Cali y Atlético Nacional, las cartas fuertes de último momento

En el radar periodístico comenzaron a tomar fuerza dos escenarios que podrían convertir a Joaquín Varela en una de las sorpresas del cierre del mercado.

América de Cali

En el cuadro escarlata se prepara la inminente salida del central zurdo Nicolás Hernández, quien tendría destino en el fútbol brasileño. Ante ese panorama, el DT David González Giraldo ya habría señalado a Varela como el reemplazo ideal. Con el jugador libre, la operación es viable y toma fuerza.

Atlético Nacional

El Rey de Copas también analiza alternativas tras la venta de Juan José Arias a la MLS. Aunque el perfil buscado inicialmente es un central derecho, el nombre de Varela gusta mucho en Nacional por su experiencia y liderazgo, cualidades valiosas en una defensa joven. Cabe recordar que el club verdolaga ya había tenido conversaciones avanzadas con el uruguayo en enero de 2024, antes de decantarse en ese momento por Bernardo Espinosa.

Horas decisivas para definir el futuro de Joaquín Varela

Con el contrato rescindido y el mercado en su tramo final, el futuro de Joaquín Varela entra en horas decisivas. Colombia aparece como su destino más probable y no se descarta que, en cuestión de días, el zaguero uruguayo se convierta en uno de los movimientos más llamativos del cierre de la ventana de fichajes en la Liga BetPlay.