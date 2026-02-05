El futuro de Jarlan Barrera entra en horas decisivas. El talentoso mediocampista samario, de 30 años, continúa sin equipo tras quedar libre del Deportivo Independiente Medellín hace ya un mes, y con el mercado de fichajes en la Liga BetPlay avanzando hacia su tramo final, el margen de maniobra comienza a estrecharse.

En las últimas semanas, el volante ofensivo recibió ofertas formales y bien estructuradas desde distintos puntos del continente. Hubo propuestas concretas desde Perú, Chile y Bolivia, así como sondeos desde destinos más exóticos como el Nantong Zhiyun, de la Segunda División de China, y el Al-Ittihad de Libia, todos con condiciones económicas atractivas. Sin embargo, pese a los números y a la estabilidad que dichas opciones le garantizaban, el jugador tomó una decisión firme: seguir su carrera en Colombia.

Una decisión clara: seguir en el fútbol colombiano

Con esa postura definida, el empresario del futbolista, Kormac Valdebenito, comenzó a ofrecer su nombre a distintos clubes del Fútbol Profesional Colombiano. No obstante, y pese al cartel del jugador, los diálogos no han prosperado. En algunos casos, el freno llegó por decisiones técnicas de los entrenadores; en otros, por limitaciones económicas que hicieron inviable el negocio.

No es un secreto que Jarlan Barrera es uno de los volantes más cotizados del medio local. Su talento, sumado a su palmarés con títulos en Colombia, eleva de forma considerable sus pretensiones salariales, un factor que ha pesado especialmente en equipos de media tabla, donde los presupuestos son más ajustados. Esa combinación explica, en buena medida, por qué un jugador de su jerarquía sigue sin definir su destino cuando el mercado ya entra en zona de cierre.

El primer intento que no prosperó

Uno de los primeros acercamientos se dio con América de Cali, hace cerca de un mes. Sin embargo, la posibilidad no avanzó. El entrenador David González Giraldo no dio el aval para su llegada, argumentando razones deportivas y señalando que para el rol de creativo el club ya había cerrado la contratación de Yeison Guzmán. Con ese panorama, la opción quedó rápidamente descartada.

A partir de allí, el nombre de Jarlan empezó a circular en otros despachos del FPC. Hoy, son tres equipos los que aparecen como las últimas cartas sobre la mesa antes del cierre del libro de pases.

Deportes Tolima

El nombre de Jarlan Barrera llegó a la dirigencia del Deportes Tolima y, en principio, generó buena impresión. El propietario del club, César Camargo, vio con agrado la posibilidad y trasladó el ofrecimiento al cuerpo técnico. Sin embargo, al evaluar el perfil, el entrenador Lucas González Vélez expuso algunas reservas deportivas y de comportamiento que terminaron enfriando el interés.

Si bien el tema no está oficialmente descartado, desde el entorno del club se ha conocido que Camargo se inclinaría por respetar el concepto del director técnico y desistir de la contratación, aun reconociendo las condiciones futbolísticas del mediocampista.

Deportivo Pereira

El caso de Deportivo Pereira fue, hasta ahora, el más avanzado. Hace aproximadamente tres semanas, las partes estuvieron muy cerca de alcanzar un acuerdo total, pero la negociación se frenó por un factor externo: los problemas administrativos y financieros del club.

En ese momento, el Pereira estaba bajo bloqueo FIFA, lo que le impedía inscribir jugadores debido a deudas pendientes. Esa situación cambió en las últimas horas. El club logró levantar las inhibiciones y ya formalizó su primer refuerzo ante Dimayor, el arquero Yimy Gómez, cedido por el DIM.

Con ese escenario despejado, la posibilidad con Jarlan podría reabrirse. Desde la dirigencia matecaña le han solicitado al jugador ajustar ligeramente sus pretensiones económicas para poder cerrar el negocio, una condición que hoy mantiene viva la opción.

Millonarios FC

El nombre de Jarlan Barrera también ha sido ofrecido en Millonarios FC, incluso en dos momentos distintos. Primero, durante el proceso de Hernán Torres, y más recientemente, en las últimas 24 horas, al nuevo entrenador Fabián Bustos. En ambos casos, la respuesta fue la misma: el nombre no logró escalar dentro de las prioridades.

Las razones son varias:

Su pasado en Atlético Nacional genera resistencia en un sector importante de la hinchada azul.

genera Para el rol de creativo, el cuerpo técnico busca un perfil con mayor movilidad y otras características.

La prioridad absoluta del club es el regreso de Daniel Ruiz, y no se contempla, por ahora, otro nombre.

Con ese panorama, en Millonarios el tema parece prácticamente sentenciado. Solo un escenario muy puntual, como la caída definitiva del regreso de Ruiz desde Rusia, podría abrir una mínima puerta, aunque las probabilidades son muy reducidas.

Un cierre de mercado que apremia

Así las cosas, el reloj corre para Jarlan Barrera. El jugador y su entorno saben que el margen es corto y que los próximos siete días serán determinantes. De no concretarse ninguna opción dentro de la Liga BetPlay en ese lapso, el mediocampista estaría dispuesto a reconsiderar las propuestas del exterior que ya tuvo sobre la mesa y que hoy siguen vigentes.

El talento está intacto. La incógnita, a esta altura, no pasa por lo futbolístico, sino por quién y cuándo estará dispuesto a asumir el desafío de apostar por uno de los volantes más talentosos del fútbol colombiano reciente, antes de que el mercado baje definitivamente el telón.