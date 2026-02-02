La llegada del extremo de 26 años Jader Valencia Mena a Independiente Santa Fe se encuentra muy avanzada y, salvo un giro inesperado, el negocio quedará cerrado en las próximas horas. La operación se estructura como un préstamo por un año, con opción de compra condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos específicos que quedarán fijados mediante cláusula contractual.

Desde el inicio del mercado, Santa Fe tuvo el nombre de Valencia en carpeta. Sin embargo, el club exploró alternativas que finalmente no se concretaron, lo que llevó a la dirigencia a retomar el plan original. La negociación es viable también porque el Independiente Medellín, actual dueño de los derechos federativos del futbolista, necesita liberar un cupo en su nómina, lo que facilitó el diálogo entre las partes.

Un paso discreto por el DIM y la necesidad de relanzarse

Conocido en el medio como el “comodín”, el futbolista nacido en el departamento de Sucre no logró consolidarse durante el segundo semestre de 2025 con el DIM. Valencia llegó al cuadro antioqueño tras siete años en Millonarios, club en el que nunca fue titular indiscutido, pero sí aportó en momentos puntuales como alternativa ofensiva.

Su versatilidad, pudiendo actuar como delantero centro o extremo por izquierda, fue clave para que el entonces DT del Medellín, Alejandro Restrepo, solicitara su fichaje. No obstante, en las pocas oportunidades que recibió, el rendimiento estuvo lejos de lo esperado: le costó adaptarse desde lo futbolístico y tampoco mostró su habitual fortaleza física, uno de sus sellos para romper por banda.

Santa Fe confía en su recuperación deportiva

Ante ese panorama, el DIM optó por ponerlo en vitrina, con la expectativa de que el jugador recupere ritmo y confianza en otro club del FPC. Su contrato con el elenco antioqueño se extiende hasta junio de 2028, por lo que la figura del préstamo aparece como una solución conveniente para todas las partes.

En Independiente Santa Fe, el análisis es distinto. El cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto ve en Jader Valencia un futbolista maleable, con margen de recuperación tanto en lo físico como en lo mental. El DT uruguayo considera que, con un buen reacondicionamiento físico y respaldo anímico, puede encajar en su idea de fútbol directo, explotando la velocidad por las bandas.

Un punto adicional que juega a favor es su adaptación a Bogotá, tras varios años en Millonarios, algo que el cuerpo técnico valora al compararlo con otros nombres que estuvieron en evaluación. Internamente, en Santa Fe se ha enfatizado la intención de imponer intensidad física desde el primer minuto en El Campín, un aspecto en el que Valencia podría aportar.

El factor hinchada, la única sombra en la operación

Aunque el fichaje está prácticamente listo, existe un elemento que podría frenar la operación: la reacción negativa de parte de la hinchada en redes sociales. Muchos aficionados consideran que el jugador no aporta el salto de calidad que el equipo necesita, señalando especialmente sus fallos técnicos en controles de balón, pese a reconocerle entrega y sacrificio.

Además, su pasado en Millonarios FC, clásico rival de Santa Fe, también pesa en la percepción del hincha cardenal, que preferiría que el último cupo de la nómina se utilice en otro perfil o se le dé espacio a un jugador de cantera.

Un movimiento coherente dentro del plan deportivo

La reciente salida de Jhon Meléndez, quien ya entrena con Águilas Doradas, fue una señal clara de que Santa Fe iría al mercado por un extremo. Tras analizar opciones y oportunidades, Pablo Repetto se inclinó definitivamente por Jader Valencia. El acuerdo entre clubes avanzó sin mayores obstáculos y el sí del jugador fue inmediato, motivado por la necesidad de revancha deportiva.

Con todos estos factores sobre la mesa, y si no aparece ninguna novedad de último momento, Jader Valencia está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe, en una apuesta que genera debate, pero que encaja dentro de la planificación del cuerpo técnico para esta temporada.