Independiente Santa Fe dio un paso decisivo en el mercado de fichajes y está a punto de cerrar la incorporación de Mateo Puerta como nuevo refuerzo para la temporada 2026. Luego de varias semanas de negociaciones complejas, el club bogotano logró destrabar el acuerdo con Águilas Doradas, resolviendo uno de los movimientos más sensibles de su planificación deportiva para este semestre.

Acuerdo total entre Santa Fe y Águilas Doradas

En las últimas horas, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas alcanzaron un entendimiento definitivo para la transferencia del lateral derecho antioqueño de 28 años. La operación se destrabó tras una mejora en la compensación económica presentada por el conjunto cardenal, propuesta que finalmente fue aceptada por la dirigencia dorada.

Águilas dio así el aval para liberar al futbolista, pese a que Puerta aún tenía seis meses más de contrato vigente, una condición que había sido el principal escollo durante toda la negociación. Con este acuerdo, Santa Fe logra adelantarse a otros interesados que habían seguido de cerca la situación contractual del futbolista, entre ellos Atlético Nacional, DIM y Cúcuta Deportivo.

Contrato cerrado y vínculo a largo plazo

Desde el lado del futbolista, todo estaba prácticamente definido desde hace varios días. No obstante, en las últimas conversaciones se terminaron de ajustar pequeños detalles contractuales que permitieron cerrar el acuerdo sin fisuras.

Mateo Puerta firmará inicialmente un contrato por dos años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, y una opción de renovación por un tercer año sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos previamente establecidos. En el entorno del jugador hay plena satisfacción por el respaldo y la confianza mostrada por Santa Fe desde el inicio de las conversaciones.

Viaje a Bogotá y exámenes médicos

Desde el entorno cercano al futbolista confirmaron que Mateo Puerta viajará este sábado a primera hora desde Medellín a Bogotá para someterse a los exámenes médicos de rigor. En caso de superarlos sin inconvenientes, el lateral procederá a firmar su contrato y quedará oficialmente a disposición del director técnico Pablo Repetto.

En la interna cardenal hay alto grado de conformidad con el cierre de esta operación. Consideran que Puerta es un perfil distinto al del actual titular, Helibelton Palacios, lo que le permitirá al entrenador contar con variantes tácticas reales en una zona clave del campo.

Un lateral con vocación ofensiva y lectura de juego

Más allá de cubrir una necesidad puntual, la llegada de Mateo Puerta responde a una búsqueda específica de características. Se trata de un lateral con mayor claridad técnica, buen criterio para proyectarse en ataque y capacidad para interpretar distintos momentos del partido.

En el cuerpo técnico de Santa Fe valoran especialmente su versatilidad para alternar según el rival y las circunstancias del encuentro, algo que consideran fundamental en una temporada exigente, con competencia constante en la Liga BetPlay y torneos internacionales.

Plan de reacondicionamiento y puesta a punto

Una vez se concrete la firma, el plan con el jugador está claramente definido. Puerta será sometido a una semana intensa de reacondicionamiento físico e integración con el grupo, antes de ser considerado para su debut oficial.

El panorama, sin embargo, es alentador. El lateral realizó toda la pretemporada con Águilas Doradas y venía entrenando con normalidad, sin reportes de lesiones o inconvenientes físicos. Por ello, en Santa Fe consideran que su estado físico y futbolístico es óptimo, y que los ajustes necesarios serán mínimos para dejarlo en condiciones competitivas.

Un reemplazo que cierra un capítulo sensible

Aunque en esta nueva etapa el foco está puesto en el presente, internamente se reconoce que la llegada de Mateo Puerta permitirá cerrar definitivamente el capítulo de Yerson Candelo, cuya salida alteró la planificación inicial del club.

Puerta aparece ahora como la respuesta concreta a esa situación inesperada, reforzando una banda derecha que el cuerpo técnico considera estratégica para el funcionamiento colectivo del equipo.

Santa Fe avanza con firmeza en su proyecto 2026

Con este movimiento prácticamente sellado, Independiente Santa Fe envía un mensaje claro: el armado del plantel avanza con determinación y decisiones puntuales. La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que la incorporación de Mateo Puerta eleve el nivel competitivo, fortalezca la estructura del equipo y aporte soluciones reales en una zona sensible del campo.

A la espera del anuncio oficial, todo indica que el nuevo fichaje cardenal está a horas de convertirse en realidad, marcando un paso clave en la consolidación del proyecto deportivo para la temporada 2026.