Después de tres años defendiendo la camiseta del DIM, Jaime Alvarado cerró un ciclo que fue tan intenso como significativo en su carrera. El mediocampista, uno de los jugadores con mayor continuidad del Poderoso en ese periodo, ya fue presentado oficialmente como refuerzo de Once Caldas, iniciando una nueva etapa en el fútbol colombiano. Su salida no fue una decisión improvisada ni estrictamente deportiva, y así lo dejó claro en sus primeras declaraciones tras el cambio de club.

Alvarado habló con franqueza en una entrevista concedida al diario La Patria. Explicó por qué no continuó en Independiente Medellín. Sus palabras revelaron una verdad que va más allá del rendimiento en cancha: la necesidad de cerrar ciclos, proteger a su familia y encontrar un entorno distinto tras momentos complejos vividos en Medellín, especialmente después de una nueva final perdida.

Jaime Alvarado ya es refuerzo de Once Caldas

La llegada de Jaime Alvarado a Once Caldas se concretó rápidamente tras su salida del DIM. El club manizaleño lo presentó como nuevo refuerzo, apostando por un mediocampista con experiencia, recorrido y conocimiento del fútbol colombiano. Para él, el cambio representa una oportunidad de empezar de nuevo en un entorno diferente, con menor presión mediática y un proyecto que también apunta a la competitividad.

Once Caldas se convierte así en el nuevo destino de un jugador que venía de tres temporadas consecutivas en el Medellín, el periodo más largo y estable de su carrera profesional.

“Hay que cerrar ciclos”: la explicación de Alvarado sobre su salida del Medellín

En la entrevista con La Patria, Jaime Alvarado fue directo al explicar por qué no siguió en el DIM. Sus declaraciones marcaron el tono de una decisión pensada y profundamente ligada a lo personal:

“Hay que cerrar ciclos, viví tres años maravillosos, competí a gran nivel y mi familia estuvo muy tranquila. Después de la final perdida hubo sucesos que no quiero mencionar que impulsaron a tomar esta decisión con Once Caldas. Mi pareja no estaba tranquila, mis hijos tampoco tenían el ambiente que estaba buscando. Hoy llegamos a una ciudad muy tranquila y bonita que nos permitirá estar cómodos”.

La frase resume el trasfondo de su salida. No se trató de falta de minutos, ni de una ruptura con el club desde lo deportivo, sino de una situación emocional y familiar que terminó pesando más que cualquier continuidad contractual.

El impacto de las finales perdidas en su etapa en el DIM

Uno de los puntos que marcó el ciclo de Alvarado en Medellín fue la frustración deportiva. Durante sus tres años en el club, el equipo disputó finales que terminaron en derrota, experiencias que dejaron huella tanto en la hinchada como en los jugadores.

El propio Alvarado lo reconoció en su mensaje de despedida, donde dejó claro que esas finales dolieron profundamente y que también influyeron en el desgaste emocional acumulado. La presión constante, sumada a episodios posteriores a la última final perdida, terminó acelerando la decisión de cambiar de rumbo.

La despedida de Alvarado del DIM: un mensaje cargado de gratitud

Antes de incorporarse a Once Caldas, Jaime Alvarado publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para despedirse del Medellín. En él, dejó ver el vínculo emocional construido durante tres años y la tranquilidad de haberlo entregado todo:

“Hoy me despido de este equipo que fue mi hogar durante tres años. Me voy con el corazón lleno de gratitud y de emociones difíciles de explicar. Gracias a la hinchada, por estar en las buenas y en las malas, por exigir, por alentar y por hacerme sentir siempre el peso y el orgullo de vestir estos colores. Gracias al cuerpo técnico y a los directivos, por la confianza, el respaldo y el trabajo diario para llevar a este club siempre a lo más alto.

Y gracias a mis compañeros, porque juntos dejamos el alma en cada entrenamiento y en cada partido. Quiero que sepan que siempre quise lo mejor para el club. Cada vez que entré a la cancha lo hice con entrega total, defendiendo este escudo con respeto, compromiso y amor. Lo dejé todo por el Medellín, sin guardarme nada.

Las tres finales perdidas duelen… y duelen mucho. Sé que la hinchada las sufrió, pero quiero decirles que yo también las sentí en lo más profundo, porque soñaba tanto como ustedes con levantar ese título. Esas heridas quedarán marcadas, pero también son parte del camino que compartimos. Hoy me voy, pero este club se queda para siempre en mi corazón. El Medellín fue, es y será una parte importante de mi vida”.

El mensaje confirma que no hubo ruptura ni conflicto abierto con el club, sino un cierre emocional de una etapa exigente.

El factor familiar, clave en la decisión final de Jaime Alvarado

Más allá de lo futbolístico, el aspecto familiar fue determinante. Alvarado explicó que su pareja y sus hijos ya no se sentían cómodos en el entorno que los rodeaba tras los últimos acontecimientos. Esa falta de tranquilidad terminó inclinando la balanza.

Manizales aparece, en ese contexto, como una ciudad más tranquila, con un ambiente distinto al de Medellín, algo que el jugador valoró especialmente al momento de tomar la decisión. Once Caldas no solo le ofreció un proyecto deportivo, sino también un entorno más acorde a lo que buscaba para su familia.

Un cierre de ciclo sin reproches y un nuevo comienzo

La salida de Jaime Alvarado del DIM no responde a un bajo rendimiento ni a una decisión estrictamente técnica. Fue el resultado de un desgaste emocional, de episodios posteriores a una final perdida y, sobre todo, de la necesidad de priorizar la tranquilidad familiar.

Ahora, ya como jugador de Once Caldas, el mediocampista inicia una nueva etapa con la experiencia acumulada en el Poderoso y con la intención de reencontrar estabilidad. Su historia en Medellín quedó marcada por la entrega, la continuidad y finales que dolieron, pero también por un vínculo que, según sus propias palabras, permanecerá para siempre.