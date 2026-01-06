El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano podría estar cerca de una de sus noticias más impactantes. Independiente Medellín y Carlos Bacca sostienen conversaciones abiertas y activas, en una negociación que, de llegar a buen puerto, sacudiría el panorama del 2026. Por ahora no hay ruptura entre las partes; por el contrario, los primeros acercamientos han sido positivos y existen varios factores que juegan a favor para que esta historia tenga un desenlace inesperado.

La posibilidad de ver a Carlos Arturo Bacca Ahumada, ídolo histórico del Junior FC, con la camiseta del DIM, es hoy una realidad que ya se mira con seriedad en los despachos del club antioqueño. Y aunque el propio jugador mantiene a Junior como su prioridad emocional, el contexto deportivo y contractual empieza a abrir una puerta que parecía impensada.

El punto de partida: Junior no define el futuro de Bacca

El interés del Independiente Medellín se activó hace aproximadamente una semana, tras detectar un escenario claro: Junior FC aún no renueva a su segundo goleador histórico. En medio del reordenamiento de la nómina, ajustes por cupos y nuevas incorporaciones, el nombre de Carlos Bacca ha ido perdiendo peso en la planificación del entrenador uruguayo Alfredo Arias.

Esta situación no pasó desapercibida para el DIM, que siguió de cerca cada movimiento. Con el paso de los días y ante la falta de definiciones concretas por parte del club barranquillero, en Medellín decidieron dar un paso firme y presentarle una oferta formal al delantero.

Un informe médico que lo cambió todo

Uno de los aspectos que terminó de convencer al DIM para acelerar fue el estado físico del jugador. Desde el club antioqueño supieron que Carlos Bacca está plenamente recuperado de su lesión, y que, con una pretemporada adecuada, podría estar en condiciones de competir en aproximadamente un mes.

De hecho, hubo un detalle que sorprendió incluso dentro del propio Junior. Este lunes, cuando Bacca se presentó a los exámenes médicos para iniciar pretemporada, el informe de los galenos fue contundente: no solo está recuperado, sino que físicamente se encuentra en un estado óptimo, incluso superior al esperado para un futbolista de 39 años.

El propio atacante lo confirmó al salir del reconocimiento médico:

“Ahora viene la etapa con balón. En lo físico estoy impecable y con más fuerzas que nunca”.

La lesión, la recuperación y un giro inesperado

A mediados del año pasado, Carlos Bacca sufrió una lesión compleja en uno de sus tobillos que obligó a una intervención quirúrgica. Esa situación llevó a Junior a no inscribirlo en la Liga que posteriormente terminaría ganando. Durante seis meses, el delantero asumió su recuperación con el profesionalismo que siempre lo caracterizó, fruto de su extensa trayectoria en el fútbol europeo.

Lo que nadie en Junior esperaba era que el jugador regresara tan fuerte y tan rápido. Internamente, el club manejaba el escenario de aplazar su inscripción, e incluso extender su regreso competitivo por otros seis meses. Hoy, esa planificación quedó desajustada.

Junior, entre urgencias y decisiones complejas

Actualmente, Junior FC solo tiene definido un centrodelantero en nómina: el paraguayo Guillermo Paiva. A la espera de lo que suceda con Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez, quien ha pedido salir, y con el propio Carlos Bacca, el panorama ofensivo no es claro.

El entrenador solicitó hace semanas un delantero extranjero con características específicas, pero ninguna de las negociaciones avanzó. A esto se suma que el nombre de Luis Fernando Muriel, inicialmente descartado, volvió a tomar fuerza en los últimos días. Todo este contexto deja en una zona gris a referentes como Bacca y Teófilo Gutiérrez, aunque este último no es considerado un ‘9’ puro y tiene chances altas de continuar en el equipo para 2026.

El DIM se movió rápido y con un plan claro

Mientras Junior resolvía sus dilemas, el Independiente Medellín actuó con rapidez. Desde antes ya tenían estudiado el proceso de recuperación de Bacca y los números de su contrato, conscientes de que se trata de cifras altas para el mercado colombiano.

Aun así, el Poderoso de la Montaña trabajó durante varias horas para estructurar una propuesta seria, competitiva y acorde a la trayectoria del jugador. La oferta incluyó un punto clave que hoy marca la diferencia: continuidad deportiva, algo que en Junior no está garantizado.

Bacca escucha, analiza… y no cierra la puerta

El ofrecimiento sorprendió al propio Carlos Bacca, quien tenía en mente disputar todo el 2026 con Junior y luego poner punto final a su carrera. No esperaba que, a esta altura, otro club colombiano apareciera con una propuesta tan sólida.

Aunque su prioridad emocional sigue siendo el equipo de sus amores, el delantero no descartó la opción del DIM. Le comunicó a los dirigentes antioqueños que analizará la propuesta junto a su representante, y justamente de ese espacio de análisis se agarra el Medellín para creer que la negociación puede avanzar en los próximos días.

Por ahora, todo está abierto. Y en un mercado donde las certezas cambian rápido, el nombre de Carlos Bacca vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol colombiano.