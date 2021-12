Hernán Torres, ovación en El Campín y sus declaraciones tras el empate

El técnico del Deportes Tolima habló en rueda de prensa luego de rescatar un punto como visitante, en un estadio que lo ovacionó.

Este jueves, Deportes Tolima mantuvo la ilusión de clasificar a su segunda final consecutiva en la Liga BetPlay logrando un empate importante en el estadio ‘El Campín’. Al finalizar el juego, el técnico del cuadro ibaguereño, Hernán Torres, se disculpó con la tribuna occidental y los hinchas de Millonarios fueron recíprocos con su acción, respondiendo con una ovación.

En rueda de prensa, habló sobre lo que fue el trabajo de su equipo. “Preparamos y planificamos un partido como siempre hacemos. A veces nos sale o no nos sale, hoy nos salió. No nos llegaron, lo hicieron con pelotas quietas pero con fútbol no lo hicieron, el planteamiento salió bien y ya en el segundo tiempo hicimos los cambios para buscar el empate y la pelota quieta nos dio la oportunidad de empatar así como hicieron ellos“.

Sobre el cansancio de los jugadores, comentó. “¿Cómo no vamos a estar cansados si hemos jugado 4 partidos seguidos y con mucha intensidad? Los jugadores también son seres humanos, pero el equipo desgastado como se vio hizo un correcto partido ante un rival como Millonarios que es el que mejor juega fútbol en Colombia. Imposible no estar cansados pero seguimos compitiendo“.

Vea la rueda de prensa completa a continuación