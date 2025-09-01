Atlético Nacional consiguió una victoria 1-0 frente a Envigado en la fecha 9 de la Liga Colombiana, sin embargo, la celebración no fue plena. A pesar de haber jugado todo el segundo tiempo con dos hombres de más, las críticas de la hinchada verdolaga no tardaron en llegar. En la rueda de prensa posterior, el técnico Javier Marcelo Gandolfi no evitó el tema y entregó mensajes directos tanto de autocrítica como de respaldo al grupo.

Gandolfi y el mensaje directo a la hinchada

El malestar de la afición se hizo sentir en las tribunas. Gandolfi no lo ignoró y, en conferencia de prensa, dio un mensaje a los seguidores del equipo. “Vamos a seguir trabajando, sanando heridas, seguramente hay heridas tanto de un lado como del otro. Hay cosas buenas también, hoy otra vez el arco en cero, sacando los penales que ya todos sabemos, el equipo lleva 11 partidos sin perder”.

Además, añadió un contraste entre lo que esperaba la gente y lo que realmente sucedió: “seguramente hay cosas malas, pero en mi caso veo cosas muy positivas, seguramente el hincha hoy pretendía otra vez más goles como lo hicimos en el partido pasado de Copa”.

Gandolfi y su análisis del triunfo

El entrenador argentino reconoció que el resultado era valioso, pero dejó claro que hubo aspectos por mejorar en la actuación de su equipo. En su intervención, expresó: “estoy contento, porque entendíamos que era un partido complejo en varios puntos y la motivación iba a ser importante. En el primer tiempo no dejamos ni respirar al rival, en el segundo tiempo aparece la cabeza de las emociones. Creo que no tuvimos la capacidad de manejar los tiempos”.

La reflexión del técnico evidenció que, pese a los tres puntos, la exigencia interna sigue siendo alta. El dominio en la primera parte fue notorio, pero la falta de contundencia en la segunda generó inconformidad en el Atanasio Girardot.

Edwin Cardona, silbado en el Atanasio

Otro de los puntos que marcó la noche fue la situación de Edwin Cardona, quien ingresó en la segunda parte, pero recibió silbidos de la hinchada. Sobre esto, Gandolfi fue enfático: “Molesto no estuve con nadie, la idea es que regrese a ser el Edwin que conocimos en un pasado no muy lejano, lastimosamente hoy le toca vivir una situación compleja, difícil, pero va a tener la capacidad y como lo hacemos, llevándolo de esta manera que inicie, como en el partido pasado”.

El DT cerró con confianza en la recuperación del jugador: “Esta vez le tocó en el banco, pero seguramente es un momento que necesitará trabajo y estar en eje. Estoy seguro de que con la capacidad que tiene regresará a cambiar esos silbidos por aplausos”.

La voz del héroe del partido

El uruguayo Juan Bauzá fue el encargado de marcar el gol de la victoria y también habló tras el compromiso. Al ser consultado sobre la posición en la que se siente más cómodo, respondió: “Yo vine a sumar, en los partidos anteriores lo venía haciendo como extremo, por derecha, por izquierda, hoy si jugué tal vez en la posición en la que me siento más cómodo, pero también me gusta jugar por fuera no tengo problema con eso”.

Sus palabras reflejaron la disposición de adaptarse al esquema que necesita el técnico, aportando tanto en el centro como en las bandas, donde ya ha sido utilizado.

El próximo compromiso de Atlético Nacional será frente a Independiente Medellín en la fecha de clásicos de la Liga Colombiana, un duelo que se disputará el domingo 7 de septiembre a las 6:20 de la tarde, con la expectativa de un nuevo capítulo en el Atanasio Girardot.