Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 1-1 en el clásico antioqueño de la Liga BetPlay 2025-I, pero más allá del resultado, el encuentro estuvo marcado por una jugada polémica que encendió la discusión en el fútbol colombiano. Francisco Chaverra, jugador del DIM, se paró sobre el balón en una acción provocadora que desató la molestia de los jugadores verdolagas y terminó en una fuerte reacción dentro del campo.

El técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, no pasó por alto lo sucedido y lanzó una fuerte crítica sobre este tipo de comportamientos, instando a una reflexión profunda sobre el respeto dentro del fútbol colombiano.

«Hay que enseñar respeto en el fútbol colombiano»

En la rueda de prensa posterior al partido, Gandolfi fue contundente al referirse a la actitud de Chaverra y el impacto que este tipo de gestos pueden tener dentro y fuera del campo.

“Creo que el fútbol colombiano tiene que dar un salto de calidad. Hay que enseñarles a los jugadores a respetar, tanto de un lado como del otro. No hablo solo del rival, sino también de los jugadores que dirijo”, expresó el estratega argentino.

Además, advirtió sobre las consecuencias que pueden traer estas provocaciones, que no solo alteran el juego, sino que pueden generar incidentes de mayor gravedad.

“Es un momento de reflexión que tenemos que hacer todos, porque se ve mucho en el fútbol colombiano y no está bien. Estas actitudes generan violencia dentro del campo y pueden repercutir afuera. Todo sirve de experiencia y esperemos mejorar”, añadió Gandolfi.

«No podemos caer en la misma piedra»

Más allá de la jugada puntual, Gandolfi hizo un llamado a sus propios jugadores para que no caigan en provocaciones y sepan manejar mejor este tipo de situaciones dentro del campo.

“Todo sirve de experiencia, no podés caer con la misma piedra. Tenemos que dar un salto de calidad en las provocaciones. Hay que trabajar en no darle herramientas al árbitro y al rival para que jueguen con ventaja”, señaló el entrenador.

A pesar de haber terminado con nueve hombres, Nacional logró rescatar un empate valioso en el Atanasio Girardot y mantiene el liderato de la Liga BetPlay 2025-I con 21 puntos, seguido de cerca por Independiente Medellín, que sigue invicto con 20 unidades.

La lectura de Gandolfi sobre el partido

Desde lo futbolístico, el entrenador verdolaga destacó el desempeño de su equipo, resaltando los primeros 30 minutos donde Nacional tuvo varias opciones claras de gol.

“Cuando analice bien el partido, seguramente este punto va a ser muy valioso, más que nada cuando terminas con 9 jugadores. Los primeros 25-30 minutos creamos varias situaciones claras de gol, algo importante en un clásico”, comentó.

El DT también explicó su decisión de mantener una actitud ofensiva pese a las adversidades. “Siempre fuimos a buscar el partido. Incluso después del empate, seguimos jugando con doble 9 (refiriéndose a la inclusión de Kevin Viveros junto a Morelos en el ataque)”, explicó.

Los sacrificios en la alineación y el papel de los ausentes

La expulsión de Juan José Arias obligó a Gandolfi a reorganizar su equipo, sacrificando a Faber Gil, quien venía cumpliendo una destacada actuación. “Faber estaba haciendo un partido extraordinario, lo hablé con él, pero fue el sacrificado para reordenar la defensa. Debemos seguir trabajando la toma de decisiones y la inteligencia táctica”, argumentó el DT.

Sobre los jugadores que no tuvieron minutos, Andrés Sarmiento estuvo en el banco pero no ingresó, ya que apenas esta semana se reincorporó a los entrenamientos tras una lesión. Mientras que el ecuatoriano Billy Arce no ha sido tenido en cuenta en los últimos partidos, aunque Gandolfi confirmó que con el inicio de la Copa Libertadores, podría sumar minutos.

El dilema en la defensa de Nacional

En los últimos dos encuentros, Juan José Arias ha sido expulsado en circunstancias similares, lo que ha generado dudas sobre su continuidad como titular. Por su parte, Felipe Aguirre no parece estar en su mejor nivel, y el DT dejó claro que sigue en la búsqueda de la mejor fórmula defensiva.

“Es un puesto donde estoy buscando variantes y cuando se buscan, hay cambios. Ninguno es titular ni ninguno es suplente”, concluyó Gandolfi.