Pasan las horas y el dolor en la hinchada de Atlético Nacional por la eliminación frente a Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025 aún no cesa. El golpe fue doble: deportivo y emocional. Aunque el grupo de jugadores intenta dar vuelta a la página, la realidad es que la tristeza y la frustración siguen latentes en el camerino Verdolaga.

El torneo continental representaba este año el proyecto más grande del club y la ilusión era enorme para cuerpo técnico, directivos, jugadores e hinchada. Sin embargo, la historia terminó en desazón, marcada por errores propios que dejaron al equipo sin la ansiada clasificación a cuartos de final.

Javier Gandolfi salió fortalecido pese a la eliminación

Curiosamente, el gran señalado en el 2025 por los pobres resultados había sido siempre el técnico Javier Marcelo Gandolfi, pero esta vez el argentino salió muy bien librado de la llave contra los paulistas. La mayoría de la afición reconoció que el equipo mostró buen fútbol, carácter y valentía frente a un rival importante.

Aunque una parte de la hinchada sigue creyendo que se necesita un cambio de proyecto, la imagen del entrenador mejoró. En esta ocasión, el blanco de las críticas fue Cardona, mientras que el DT se consolidó como líder de un proyecto que, pese al revés, mostró señales positivas.

Gandolfi empoderado y decidido a no contar más con Cardona

El entrenador argentino ya había dejado en evidencia sus diferencias con Cardona en el pasado. A finales del semestre anterior, lo marginó de partidos importantes al considerar que no cumplía con los roles que le pedía: mayor movilidad, rapidez y sacrificio para encajar en su idea de juego.

La carrera de Cardona siempre ha estado marcada por una técnica envidiable, pero también por su lentitud en el campo, algo que en el fútbol actual suele pasar factura.

En ese momento, Gandolfi no tomó decisiones drásticas porque su continuidad estaba en duda. Pero ahora la situación es diferente: el entrenador está empoderado, respaldado por los directivos y con contrato vigente hasta diciembre de 2026. Tanto el presidente, Sebastián Arango Botero, como el gerente deportivo, Gustavo Fermani, apuestan por él como el eje del proyecto deportivo.

Por esa razón, Gandolfi ya transmitió a la dirigencia su postura: no quiere contar más con Cardona en lo que resta del 2025.

La dificultad de sacar a Edwin Cardona de Nacional

El panorama no es sencillo desde lo legal y contractual. Edwin Cardona tiene contrato vigente por 10 meses más y no está dispuesto a rescindirlo en este momento. En un primer acercamiento con la directiva, el jugador manifestó que está dolido por lo sucedido contra Sao Paulo, pero pidió la oportunidad de quedarse hasta diciembre para revertir la situación y pelear por un nuevo título con el equipo.

Su intención es terminar el año y, llegado el mercado de fin de temporada, negociar una salida en buenos términos.

Para la directiva, la postura del futbolista representa la única salida viable, ya que las dos ofertas que existían hace tres semanas —una de Peñarol y otra de Emelec— fueron rechazadas por el propio jugador porque quería jugar la Copa Libertadores con Nacional. Hoy, ese interés de aquellos equipos desapareció y no hay más opciones sobre la mesa.

La directiva busca conciliar entre DT y jugador

Ante esta encrucijada, los dirigentes Arango y Fermani trabajan para conciliar las posiciones. La idea es que Cardona vuelva a ser tenido en cuenta como parte activa del plantel, manteniendo intactas sus opciones de pelear por la titularidad.

Sin embargo, Gandolfi ha sido claro: no solo está inconforme con el rendimiento del 10, sino que también considera que el ambiente grupal podría verse afectado. Si bien algunos compañeros hablaron con Cardona y mantienen una relación cordial con él, en el fondo existe molestia por la irresponsabilidad que dejó al equipo en inferioridad numérica en un momento decisivo.

Por ello, el técnico insiste en que lo mejor para el grupo sería apartar definitivamente al jugador.

Los errores de Cardona en la serie contra Sao Paulo

En los dos juegos de octavos de final quedó claro que Atlético Nacional fue superior a Sao Paulo en el desarrollo del juego. Sin embargo, la eliminación terminó teniendo un nombre propio: Edwin Andrés Cardona Bedoya. El mediocampista fue señalado como el gran responsable tras fallar dos penales en el partido de ida y protagonizar una expulsión infantil en la vuelta, cuando el equipo había logrado empatar y estaba cerca de la hazaña.

Los hinchas, indignados, cargaron contra el exídolo Verdolaga, quien pasó de ser referente a villano en cuestión de días.

Nacional: una relación rota que marca el futuro del club

La situación está planteada: Cardona quiere quedarse y demostrar que puede revertir la historia, mientras que Gandolfi no desea contar más con él. Entre tanto, la dirigencia intenta mediar para evitar una crisis interna y buscar una salida que no afecte más el ambiente deportivo y financiero del club.

Lo cierto es que hoy la relación entre el DT y una de las figuras del plantel se encuentra en su punto más tenso. Una pulseada que marcará el futuro inmediato de Atlético Nacional, pues de la resolución de este conflicto dependerá la manera en la que el Verdolaga encarará la recta final del 2025.