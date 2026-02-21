La ilusión está más viva que nunca en el entorno de Atlético Nacional. El posible regreso de Stefan Medina se mantiene como uno de los grandes anhelos del hincha Verdolaga, y esta vez fue el propio gerente deportivo, Gustavo Fermani, quien decidió hablar sin rodeos sobre el tema.

En entrevista con Win Sports, el directivo argentino no esquivó la pregunta y entregó detalles reveladores sobre los intentos del club por repatriar al defensor antioqueño, hoy referente de CF Monterrey en México.

Contacto permanente y un deseo compartido

Fermani soltó una frase que encendió aún más la ilusión del hincha: el club ha buscado a Medina en todos los mercados desde su llegada a la institución.

«Al menos esta administración desde que yo llegué a Nacional completamos nuestro cuarto mercado de pases en este club, y le puedo asegurar que en todos hemos buscado el regreso de Stefan Medina; yo he hablado con Stefan varias veces y la intención está de ambas partes, pero hasta ahora no hemos podido encontrar ese detalle final que destrabe las cosas y pueda darse su fichaje con nosotros».

La declaración confirma algo clave: hay diálogo permanente y voluntad mutua. No se trata de un simple rumor o de un acercamiento aislado. Nacional y Medina han estado en contacto constante, pero siempre ha faltado ese “detalle final” que permita cerrar la operación.

Junio, el momento señalado para ir “a fondo”

Lejos de dejar el tema en el aire, Fermani profundizó aún más y trazó la hoja de ruta que seguirá la dirigencia.

«No nos queda más que volver a intentarlo en junio y desde ya puedo decir que a mitad de año iremos nuevamente a fondo por Stefan; las cosas se consiguen intentando y para nadie es un secreto que Stefan está en nuestro planes no solo por su excelente condición futbolística, sino también por todo lo que nos puede aportar desde lo humano; para nadie es un secreto que Stefan es un chico excepcional, con sentido de pertenencia por este club y que puede llegar a sumar, incluso mucho más, desde adentro en el camerino».

Aquí ya no hay espacio para la especulación: Atlético Nacional prepara una nueva ofensiva en el mercado de mitad de año. Esta vez no será un simple sondeo. La intención es estructurar una propuesta formal que permita concretar el regreso definitivo del zaguero central de 33 años.

El antecedente que alimenta la fe: el caso Chicho Arango

Como motor de esperanza, Fermani recordó el proceso que llevó al regreso de Cristian Arango, otro nombre que durante años fue un sueño para el hincha Verdolaga.

«No vamos a claudicar en el tema de Stefan y ahí tenemos todo lo que pasó con Chicho, llevábamos más de un año intentando su fichaje y quizás en el momento que menos lo esperábamos se abrió esa puerta final donde el jugador puso como prioridad su regreso a Colombia, nosotros le ofrecimos todas las garantías y hoy en día es un hecho y un sueño cumplido para todos tenerlo en nuestra plantilla. Con Stefan debemos soñar y gestionar de la misma manera».

El mensaje es claro: persistencia y gestión constante. Nacional no tirará la toalla y buscará replicar la fórmula que permitió concretar un fichaje que parecía imposible.

El obstáculo contractual con Monterrey

El panorama, sin embargo, no es sencillo. Medina tiene dos años más de contrato con Monterrey, institución a la que llegó en junio de 2014 y donde se consolidó como referente. En más de una década, solo tuvo una breve salida a préstamo a CF Pachuca, regresando luego para continuar su etapa con Rayados.

Hoy es un jugador querido por la dirigencia y la hinchada regiomontana, lo que hace que su salida no sea un trámite simple.

La cifra que se ha manejado para su transferencia definitiva ronda los 1.5 millones de dólares, un valor que Nacional considera alto por la edad del deportista. Por eso, el plan en junio será presentar una oferta de compra por un monto menor, acompañada de un elemento clave: la voluntad expresa del jugador.

«Nosotros hace 4 mercados estamos acá y siempre soñamos con traer a Stefan Medina; nosotros traemos a los jugadores que estén en muy buen nivel y Stefan está en ese nivel; ojalá poder lograrlo»: Gustavo Fermani, gerente deportivo de @nacionaloficial #MedioTiempoWIN🟢⚽🔥 pic.twitter.com/ZBv3LeV8wq — Win Sports (@WinSportsTV) February 20, 2026

Voluntad de Stefan Medina: carta decisiva

En el entorno Verdolaga existe optimismo moderado. Creen que si Medina formaliza ante Monterrey su deseo de regresar a Colombia y aceptar la propuesta de Nacional, podría generarse un escenario favorable para negociar.

Después de 12 años de servicio intachable en México, desde Medellín confían en que el club azteca valore su comportamiento profesional y humano, y que ello facilite una salida pactada.

No será fácil. Todos los intentos anteriores bajo la figura de préstamo fueron rechazados. Por eso, ahora la estrategia cambia: compra definitiva y ofensiva directa.

Atlético Nacional y Stefan Medina: un sueño que sigue vivo

El regreso de Stefan Medina no es solo un movimiento deportivo. Es un asunto emocional. El defensor salió del club hace 12 años y se convirtió en uno de los referentes colombianos más importantes en la Liga MX.

Hoy, con experiencia internacional, liderazgo y sentido de pertenencia intacto, su vuelta representaría mucho más que un fichaje: sería el reencuentro de un canterano con su casa.

Atlético Nacional ya definió el camino. Junio será el mes clave. Y mientras la dirigencia estructura su propuesta final, el hincha Verdolaga mantiene intacta la ilusión de ver nuevamente a Stefan Medina vestido de verde.