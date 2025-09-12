El futuro de Alfredo José Morelos empieza a moverse con fuerza en el fútbol colombiano. El delantero cordobés de 29 años, figura en Atlético Nacional, podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes, donde Junior de Barranquilla aparece como uno de los clubes más interesados en sus servicios.

Junior FC busca un goleador de cartel

En Barranquilla, el interés por Morelos está claro. Junior lleva más de seis meses en la búsqueda de un centro delantero de jerarquía que pueda ocupar el rol protagónico en ataque, especialmente tras la lesión de su máxima figura, Carlos Bacca, quien se encuentra en la recta final de su carrera.

Actualmente, el equipo rojiblanco cuenta con el paraguayo Guillermo Paiva y el antioqueño Andrés Steven “Tití” Rodríguez como opciones en ofensiva. Sin embargo, el panorama no es del todo estable:

Paiva llegó a préstamo desde Olimpia de Paraguay, como parte de un acuerdo por una deuda del club guaraní con Junior. Aunque su rendimiento ha sido bueno y se siente cómodo en Barranquilla, él y su familia podrían regresar a Asunción en enero.

En cuanto a “Tití” Rodríguez, en el Junior lo valoran como una gran alternativa, pero aún no lo consideran el 9 indiscutible del equipo.

Por esa razón, el club intentó fichar en meses pasados a nombres de peso como Rafael Santos Borré, Cristian “Chicho” Arango y Diego Herazo, pero las altas cifras frustraron cualquier posibilidad.

La familia Char piensa en Alfredo Morelos

Con esas dificultades, la familia Char, propietaria del club, ha puesto los ojos en Alfredo Morelos. A pesar de su carácter polémico dentro y fuera del campo, el delantero es reconocido por su potencia, capacidad técnica y regularidad goleadora, además de la lectura de juego que lo convierte en un atacante diferencial.

Desde Brasil, el Santos ya fijó condiciones: quiere vender al jugador por una suma cercana a los 5 millones de dólares y no aceptará nuevas cesiones. Nacional está al tanto de esta postura, pero también sabe que la negociación será compleja por el alto costo.

Junior, dispuesto a hacer un esfuerzo económico

En Junior son conscientes de los números de la operación y del salario que actualmente percibe Morelos. Aunque no será una tarea sencilla, en la dirigencia consideran que vale la pena realizar un esfuerzo económico extra para quedarse de forma definitiva con el delantero cordobés.

El periodista barranquillero Juan Salvador Baena, en su programa radial Habla Deportes, confirmó que Morelos lleva varios meses en la carpeta de los directivos del Tiburón, quienes siguen de cerca cada movimiento de la negociación entre Nacional y Santos.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional: rendimiento efectivo

Morelos lleva temporada y media vistiendo la camiseta del Verdolaga, con un balance que roza los 30 goles y siendo pieza clave en la conquista de tres títulos. Su préstamo con Santos de Brasil, dueño de sus derechos deportivos, finaliza en cuatro meses, por lo que Nacional deberá negociar si quiere mantenerlo.

Desde el entorno del jugador aseguran que su deseo es continuar en Nacional, pero todo dependerá del acuerdo al que puedan llegar las directivas paisas con Santos, club que no quiere más préstamos y solo contempla una venta definitiva.

En el Verdolaga la renovación de Morelos es prioridad

Mientras tanto, en Medellín, Atlético Nacional ya tiene claro que la negociación por Morelos será su prioridad absoluta al cierre de la Liga BetPlay. El presidente Sebastián Arango Botero, y el gerente deportivo Gustavo Fermani, trabajan en la consecución de los recursos para intentar comprar el pase del jugador, pues su aporte deportivo y liderazgo han sido decisivos en el último año y medio.

Morelos, por su parte, ha expresado públicamente que su intención es seguir en el Verdolaga, aunque tampoco descarta otras opciones que se le presenten en el mercado, tanto en Colombia como en el exterior.

Nacional y Junior, una puja abierta en el Fútbol Colombiano

La puja por Alfredo Morelos está servida. Junior y Nacional parecen dispuestos a dar pelea por quedarse con el atacante que atraviesa un gran momento en su carrera. Todo dependerá de las conversaciones con Santos y del músculo financiero de ambos clubes para afrontar una operación cercana a los 5 millones de dólares.

Lo que está claro es que el mercado de fichajes de fin de año tendrá en el goleador cordobés a uno de sus grandes protagonistas, con el futuro dividido entre el sueño rojiblanco de la costa y la ambición verdolaga en Medellín.