Atlético Nacional comenzó el 2026 a todo trapo y con una idea clara: reducir al máximo los tiempos muertos del mercado de fichajes para que los nuevos refuerzos lleguen lo antes posible al inicio de la pretemporada. En el club Verdolaga entienden que, en muchas ventanas de transferencias, los refuerzos suelen aterrizar cuando la competencia oficial ya está a la vuelta de la esquina, lo que termina afectando la puesta a punto del equipo y el trabajo del cuerpo técnico.

Por eso, desde la dirigencia y el área deportiva se tomó la decisión de anticipar movimientos, minimizar riesgos y ajustar la nómina con tiempo suficiente. En ese contexto, Atlético Nacional busca reforzar varias posiciones clave y una de ellas es el frente de ataque, donde el club pretende sumar un delantero con características diferentes a las que hoy existen en la plantilla profesional.

Atlético Nacional acelera la búsqueda de un segundo delantero

Con la salida del uruguayo Facundo Batista, quien apenas estuvo seis meses en el club y tuvo una producción muy baja antes de regresar a Peñarol, el Rey de Copas de Colombia activó con fuerza la búsqueda de un nuevo atacante. La idea es incorporar un delantero que pueda alternar o complementar al titular indiscutible, Alfredo Morelos, ya sea mediante rotación o incluso compartiendo el frente de ataque en determinados partidos.

En ese escenario, Atlético Nacional maneja actualmente cuatro nombres en carpeta, con la expectativa de concretar al menos uno de ellos en el corto plazo. Uno de los apuntados, según pudo establecer la prensa antioqueña, es el argentino Enzo Nahuel Copetti, delantero de 28 años que pertenece a Rosario Central.

Enzo Copetti, un perfil distinto para el ataque Verdolaga

El nombre de Enzo Copetti genera interés en Nacional por razones que van más allá de los números. Si bien el argentino no tuvo una gran frecuencia goleadora durante 2025 y no es considerado un “killer” clásico del área, su perfil encaja en un modelo de juego que el club no tiene actualmente.

El gerente deportivo, Gustavo Fermani, quedó particularmente atraído por las características físicas y tácticas del atacante: movilidad constante, intensidad, presión alta, capacidad de choque y desgaste permanente sobre los defensores rivales. Para la dirección deportiva Verdolaga, Copetti podría convertirse en una pieza ideal para complementar a Morelos, aportando alternativas ofensivas distintas y rompiendo esquemas tradicionales.

De hecho, en el análisis interno del club, Fermani considera que Copetti es un delantero que “rompe el molde”, justamente por ese estilo de juego que prioriza el sacrificio colectivo y la agresividad sin balón.

El salario, el primer gran obstáculo de la negociación

Pese al entusiasmo inicial, el primer acercamiento entre Atlético Nacional y el entorno del jugador enfrió parcialmente la operación. El motivo principal fue el pedido salarial de Copetti para jugar en Colombia, una cifra que, según se conoció, está fuera de los parámetros no solo del club Verdolaga, sino del mercado de la Liga BetPlay en general.

Aun así, en Nacional no dan el tema por cerrado. La operación no está descartada y el delantero sigue en carpeta, con la expectativa de que en un segundo intento se puedan acercar posturas económicas que hagan viable el negocio.

Enzo Nahuel Copetti y su situación con Rosario Central

Enzo Nahuel Copetti tuvo un recorrido amplio en el fútbol profesional. Defendió las camisetas de Atlético Rafaela, Racing Club, Charlotte FC y Rosario Central. En sus inicios actuaba como extremo, pero con el paso del tiempo y gracias a su corpulencia y movimientos dentro del área, terminó consolidándose como centro delantero, posición que ocupa desde hace cinco años.

El atacante busca salir de Rosario Central debido a la falta de minutos en 2025 bajo la dirección técnica de Ariel Holan, y todo indica que el panorama no cambiará en 2026 con Jorge Almirón, quien pretende otro perfil de ‘9’ para su once titular.

El club rosarino tasó a Copetti en 5 millones de dólares para una venta definitiva, una cifra elevada para la mayoría de equipos sudamericanos. Conscientes de esa realidad, el propio jugador solicitó a la dirigencia del ‘Canalla’ que contemple la opción de negociarlo a préstamo, alternativa que abriría la puerta a clubes de economías intermedias.

En las últimas semanas se especuló con un posible regreso a Racing de Avellaneda, pero desde el club celeste descartaron rápidamente esa posibilidad, dejando el futuro del delantero aún abierto.

Nacional celebra a Morelos, pero insiste en sumar otro peso ofensivo

En Atlético Nacional hay tranquilidad por la continuidad casi asegurada de Alfredo Morelos para 2026, pero también cierta preocupación: el club quiere otro delantero de peso que eleve la competencia interna y ofrezca variantes reales en ataque. Esa tarea, hasta ahora, no ha sido sencilla en el mercado.

Por ahora, Enzo Copetti aparece como una opción que genera debate interno, entusiasmo moderado y análisis profundo. El nombre está sobre la mesa, las conversaciones no están rotas y el mercado sigue abierto. En Nacional saben que el margen de error es mínimo y que cada decisión puede marcar el rumbo de la temporada.

El rompecabezas ofensivo sigue armándose. Y Copetti, por ahora, no se baja del tablero Verdolaga.