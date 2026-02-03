Independiente Santa Fe entra en la semana decisiva para cerrar definitivamente su mercado de fichajes de cara a una temporada 2026 cargada de exigencias. Con la base de la nómina prácticamente definida y un balance positivo en cuanto a nombres y perfiles incorporados, en el club cardenal solo restan un par de movimientos para terminar de estructurar un plantel competitivo, equilibrado y con variantes suficientes para afrontar Liga, copas locales y el desafío internacional.

En medio de ese proceso, surgió un nombre que no estaba en el radar inicial de muchos, pero que responde directamente a una petición del entrenador Pablo Repetto. Se trata del delantero de 20 años de Atlético Nacional, Emilio Aristizábal Chavarriaga, cuyo caso comenzó a moverse con fuerza en las últimas horas.

Un nombre impulsado directamente por Pablo Repetto

La información fue revelada en exclusiva por el periodista Luis Guillermo Montenegro, de Deportes RCN, quien detalló que el propio Repetto ya sostuvo una conversación directa con el futbolista. En ese diálogo, el técnico uruguayo le explicó con claridad el rol que tendría dentro de su proyecto deportivo y cómo planea integrarlo a una plantilla amplia, con rotaciones constantes y protagonismo permanente.

El interés no es casual. Repetto y Emilio ya trabajaron juntos durante seis meses en Atlético Nacional, cuando el uruguayo estuvo al frente del equipo verdolaga. En ese periodo, Aristizábal, con apenas 18 años, recibió oportunidades importantes, incluso como titular, en un contexto de alta presión.

Si bien en ese primer ciclo no logró marcar su primer gol como profesional, el entrenador siempre valoró sus condiciones técnicas, su inteligencia para el desmarque y sus diagonales constantes, tanto de afuera hacia adentro como en sentido inverso. Hoy, con dos años más de experiencia y un recorrido reciente muy positivo, Repetto considera que el momento deportivo del jugador es ideal para potenciarlo definitivamente.

Así está planteada la negociación entre Santa Fe y Nacional

La operación, sin embargo, no es sencilla. Desde Independiente Santa Fe ya se trabaja en la estructuración de una oferta formal que será enviada en las próximas horas a las oficinas de Atlético Nacional. La propuesta contempla un préstamo por un año, dejando abierta la posibilidad de incluir —o no— una opción de compra, decisión que quedará en manos del club verdolaga.

La respuesta del jugador a Repetto fue clara y contundente: le interesa, y mucho, llegar a Santa Fe en este momento de su carrera. Desde su entorno también ven con buenos ojos la posibilidad, entendiendo que puede ser un paso clave para consolidarse en un club grande y con competencia internacional.

La última palabra la tendrán el presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero, junto al gerente deportivo Gustavo Fermani y el entrenador Diego Arias, quienes analizan el impacto deportivo de una eventual salida.

El contexto del mercado y las ofertas que se cayeron

El mercado empieza a entrar en su recta final y eso juega un papel determinante. Hace apenas un mes, el escenario parecía indicar que Emilio Aristizábal saldría a préstamo al fútbol del exterior. De hecho, existieron conversaciones avanzadas con clubes fuera de Colombia.

La opción más cercana fue Vitória de Brasil, pero disputas entre empresarios por el tema de comisiones terminaron por frustrar la operación. En este momento, la única oferta firme desde el extranjero proviene del fútbol de Azerbaiyán, donde un club de Primera División estaría dispuesto a pagar cerca de 1,2 millones de dólares por su ficha en una transferencia definitiva.

Sin embargo, el jugador ya manifestó que no desea continuar su carrera en ese país, lo que deja el camino mucho más despejado para una solución dentro del Fútbol Profesional Colombiano.

La influencia de Víctor Hugo Aristizábal en la decisión

En la decisión final también pesa un factor imposible de ignorar: la opinión de Víctor Hugo Aristizábal Posada, leyenda viva de la historia de Atlético Nacional y padre del futbolista.

En distintas oportunidades, Aristizábal ha expresado públicamente que no considera adecuado que su hijo continúe en Nacional durante 2026, al entender que su carrera no ha sido manejada de la mejor manera ni valorada como corresponde. Desde su perspectiva, la opción de Santa Fe es altamente positiva y espera que el club verdolaga acepte una cesión a préstamo.

El freno deportivo que analiza Atlético Nacional

El principal obstáculo ahora para cerrar el negocio no pasa por lo económico, sino por lo deportivo. El entrenador Diego Arias evalúa seriamente competir en 2026 con dos delanteros de área bien definidos como titulares: Cristian Arango y Alfredo Morelos.

Para el recambio, la idea inicial sería contar con Dairon Asprilla y el propio Emilio Aristizábal, lo que en las últimas horas le ha devuelto protagonismo al joven delantero dentro de la planificación interna del club.

El 2025 fue clave en la cotización de Emilio

El paso de Emilio Aristizábal por Fortaleza FC durante la temporada 2025 fue determinante para su evolución. Allí encontró continuidad, confianza y un contexto que le permitió sumar minutos, ritmo competitivo y madurez futbolística.

Ese rendimiento reforzó el buen concepto que Repetto ya tenía del delantero y lo convenció de que puede aportar no solo juego, sino también goles en un equipo como Santa Fe, donde el calendario apretado exige recambios confiables y jóvenes con proyección.

Además, su adaptación plena a la altura de Bogotá, tras todo un año compitiendo en la capital, aparece como un punto a favor frente a otros nombres que estuvieron en carpeta.

Optimismo en Santa Fe y un rol bien definido

En Independiente Santa Fe el optimismo es alto para que la operación llegue a buen puerto. Repetto considera que Aristizábal encaja perfectamente como recambio de jerarquía para Hugo Rodallega y Nahuel Bustos, especialmente tras la salida de Jorge Luis Ramos.

El uruguayo busca un delantero joven, dinámico, con margen de crecimiento y capacidad para responder en rotaciones, y ve en Emilio una ficha estratégica para un calendario exigente que incluye Copa Libertadores.

Las próximas horas serán clave. El mercado se mueve rápido, las decisiones se aceleran y el nombre de Emilio Aristizábal aparece como una de las historias más llamativas de este cierre de fichajes en Colombia.