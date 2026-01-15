El tiempo empieza a jugarle en contra a Atlético Nacional. Con el inicio de la Liga BetPlay a la vuelta de la esquina, el cuadro verdolaga aún no logra cerrar dos refuerzos considerados prioritarios por su cuerpo técnico: un centro delantero y un extremo por derecha. En este último frente, la urgencia ha obligado a replantear el radar inicial y abrir la puerta a una alternativa que, por contexto y costo, empieza a ganar terreno en Medellín.

En ese escenario aparece el nombre de Emerson Batalla, extremo colombiano que en las últimas horas ha sido evaluado con mayor detenimiento por la dirigencia y el área deportiva del club antioqueño, entendiendo las limitaciones de tiempo y la necesidad inmediata de completar la nómina.

La urgencia de Nacional y el giro en la búsqueda

Desde la salida de Marino Hinestroza, Atlético Nacional quedó con un vacío evidente por el costado derecho. Durante varias semanas, el club exploró opciones de colombianos en el exterior, con perfiles marcados por el desequilibrio en el uno contra uno y la velocidad por banda. Nombres como Cristian Barrios, Diego Valoyes, Luis Miguel Angulo y Cristian Quiñones estuvieron sobre la mesa.

Sin embargo, por razones económicas, contractuales o de tiempos, ninguno de esos negocios logró avanzar a buen puerto. Ante ese panorama, Nacional empezó a valorar perfiles distintos, menos explosivos, pero más funcionales dentro del contexto actual del equipo.

Ahí es donde Emerson Batalla encaja como una oportunidad de mercado que combina bajo costo, disposición inmediata y características que pueden aportar soluciones rápidas.

La situación contractual de Emerson Batalla

Batalla, de 24 años, pertenece a Talleres de Córdoba, club que lo adquirió en 2022 procedente de América de Cali. Su paso por el equipo argentino fue breve: apenas seis meses antes de entrar en un largo ciclo de cesiones.

Desde entonces, Talleres lo ha prestado en cinco ocasiones y ya dejó claro que no lo tendrá en cuenta nuevamente, pero está dispuesto a negociar un sexto préstamo, con una condición clara: que el club interesado asuma la totalidad del salario del jugador.

Este punto resulta clave para Atlético Nacional, que ve en esta operación una fórmula viable desde lo financiero, sin comprometer su presupuesto ni entrar en negociaciones complejas de compra.

Batalla: un extremo con características distintas

Desde el análisis deportivo, el cuerpo técnico y la dirigencia verdolaga reconocen que Emerson Batalla no responde al perfil clásico de extremo desequilibrante que inicialmente se buscaba. No es un futbolista con gran regate ni constante desborde por banda.

No obstante, posee una virtud cada vez más escasa en jugadores de su posición: buena definición, olfato de gol atacando espacios desde atrás y pegada de media distancia. Su lectura de juego y capacidad para aparecer en zonas de finalización compensan la falta de desequilibrio individual.

En un contexto de urgencia, esas cualidades empiezan a ser valoradas como un complemento funcional para el esquema del equipo.

Primeros contactos y voluntad del jugador

En el primer acercamiento entre Atlético Nacional y el entorno del jugador, las sensaciones fueron positivas. Batalla no dudó en manifestar su deseo de sumarse al proyecto verdolaga, consciente del peso institucional del club y de la vitrina deportiva que representa.

Sus pretensiones salariales están dentro de los márgenes que Nacional puede asumir sin inconvenientes. De hecho, el propio jugador dejó claro que, si el club logra acordar el préstamo con Talleres, estaría dispuesto a viajar de inmediato a Medellín para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Competencia desde Brasil y sondeos previos en el FPC

Aunque Nacional toma ventaja por la voluntad del jugador, no está solo en la carrera. Chapecoense y Remo, dos equipos recién ascendidos en Brasil, ya se comunicaron con Batalla. En el caso de Remo, el interés viene directamente del técnico Juan Carlos Osorio, quien lo considera una pieza clave para su nuevo proyecto.

Aun así, el extremo nariñense prioriza su llegada a Atlético Nacional por encima de esas ofertas. Además, a finales de diciembre también fue sondeado por clubes del FPC como Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y América de Cali, aunque ninguna de esas conversaciones prosperó.

Un recorrido amplio en Colombia y el exterior

De concretarse su llegada, Emerson Batalla sumaría su quinto equipo en el Fútbol Profesional Colombiano, tras haber defendido las camisetas de América de Cali, Independiente Medellín, Santa Fe y Alianza FC.

En el exterior, además de Talleres de Córdoba, jugó para Patronato en Argentina y recientemente para Juventude de Brasil, club con el que terminó su vínculo hace apenas un mes.

Atlético Nacional analiza el escenario con pragmatismo. El reloj corre, el mercado se acorta y Batalla aparece como una opción low cost, inmediata y funcional para cubrir una necesidad urgente. La decisión final podría tomarse en cuestión de días.